بي إم دبليو تطلق سيارتها الجديدة بخلايا وقود الهيدروجين .. صور

تعمل شركة بي إم دبليو علي تطوير مجموعة توليد الطاقة لتعمل بتكنولوجيا الهيدروجين، وتستمر الشركة البافارية في تطوير توليد طاقة لخلية الوقود، وذلك ينبع من ثقه شركة بي إم دبليو في القوه المنتجة من خلايا وقود الهيدروجين، وقريبا سنري تلك السيارة قيد الإنتاج الرسمي .

بي إم دبليو X5 الهيدروجينية

وفي ذلك السياق، أوضح أوليفر زيبسي الرئيس التنفيذي لمجموعة بي إم دبليو، أنه سيتم إطلاق سيارة هيدروجين قابلة للعمل من بي إم دبليو، في وقت لاحق من هذا العقد.

بي إم دبليو X5 الهيدروجينية

وأضاف زيبسي "نحن نؤمن بالهيدروجين، لأسباب عديدة نحن نؤمن بذلك، وأنا أتحدث الآن من جانب بي إم دبليو ولكن ينتهي الأمر بالنسبة لكل علامة تجارية في المجموعة، إذا كنت ترغب في قيادة خالية من الانبعاثات وليس لديك محطة شحن، فهذا هو الاحتمال الوحيد المتاح لدينا، في بعض المناطق، يكون تنفيذ البنية التحتية للهيدروجين أسهل من البنية التحتية الكهربائية، على سبيل المثال في المناطق التي لا يوجد فيها أي اتصال بشبكة الطاقة، بالنسبة للهيدروجين، كل ما تحتاجه هو الخزان ".

بي إم دبليو X5 الهيدروجينية

بي إم دبليو X5 الهيدروجينية

علاوة علي ذلك فان شركة بي إم دبليو واحدة من الشركات الرائدة في مجال تطوير الهيدروجين، وكانت أولى تجاربها مع خلايا الوقود عام 1978، وتستعد شركة بي إم دبليو لإطلاق نسخة تعمل بالهيدروجين من سيارة بي إم دبليو X5، حيث يتوقع دخولها حيز الإنتاج قريبا.

بي إم دبليو X5 الهيدروجينية

واختتم زيبسي قائلا " لن أستبعد أي شيء على الإطلاق، وإذا سألتنا، فإن رولز رويس الهيدروجينية لا تبدو ممكنة حقا في هذه المرحلة، ولكن لا يمكن استبعاد أي شيء في المستقبل."