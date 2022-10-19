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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رئيس BMW: الاعتماد على السيارات الكهربائية خطر والمستقبل للهيدروجين

بي ام دبليو iX5 Hydrogen
بي ام دبليو iX5 Hydrogen

قد تكون مفاجأة للبعض، لكن صانع السيارات البافاري العريق BMW  بدأت أبحاثه على استخدام الوقود الهيدروجيني قبل التفكير في نسب الانبعاثات الكربونية، فكان أول بحث عن هذا الوقود الصديق للبيئة في عام 1978. 

ومع ذلك ، لم تصدر أول سيارة هيدروجينية وهي بي إم دبليو E38750hL التي تأتي بمحرك V12 حتى عام 2000. تم تقديم أسطول من 15 سيارة في برلين بمحرك V12 قادر على العمل بالبنزين والهيدروجين. تم عرض المركبات خلال معرض إكسبو 2000 في هانوفر لكنها لم تحظ بأي زخم وقتها. 

بعد أول نموذج قدمته بي ام دبليو قامت بتكرار التجربة مع سيارة أطلقت عليها اسم Hydrogen 7 في عام 2006 خلال دورة حياة E68 وكانت أيضا بمحرك V12 - ودخلت هذه المرة حيز الإنتاج ، وإن كان بأعداد صغيرة.

بدأت BMW  في عام 2022 الحالي إنتاج خلايا الوقود الهيدروجينية لسيارة بي ام دبليو iX5 Hydrogen وتخطط عدد محدود من سيارة الـ SUV الهيدروجينية، للأسف ، لا يوجد محرك V12 بسبب قيود الانبعاثات الحرارية والبيئة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تصر شركة صناعة السيارات البافارية  BMW  ومقرها ميونيخ على أن هذه التكنولوجيا الهيدروجينية لها مستقبل؟ يعتقد رئيس الشركة أوليفر زيبسي أن موضة السيارات الكهربائية مع الوقت ستخبو وستعطي مساحة لمزيد من الابتكارات الصديقة للبيئة أيضا، لكن يكون المستقبل كهربائي بالكامل بل يمكن للوقود الهيدروجيني أن يلعب دورا حيويا و رئيسيا في مستقبل التنقل المستدام.

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في مقابلة مع بلومبرج ، قال رئيس BMW: "بعد أن تنتهي موضة السيارات الكهربائية التي بدأت قبل 10 سنوات وهي الآن ما زالت تلقي زخما و مبيعاتها تنمو بسرعة مذهلة، سنجد موضة جديدة في عالم السيارات وهي المركبات الهيدروجينية ، سيكون الاتجاه التالي هو الهيدروجين. عندما تبدأ موجة التوجه نحو الهيدروجين سيكون أفضل شيء على الإطلاق"، وتابع قائلاً إن امتلاك مجموعة نقل حركة واحدة فقط - وهي السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، والتي أصبحت تنتشر بسرعة البرق في الدول الأوروبية ، سيكون أمرًا خطيرًا بالنسبة للعملاء ، والصناعة ، والتوظيف ، والمناخ ، من كل الزوايا سيكون أمرا غاية في الخطورة.

BMW ليست وحدها المشجعة على اعتماد تكنولوجيا الوقود الهيدروجيني حيث تعتقد تويوتا أيضًا أن هناك مستقبلًا لمركبات خلايا الوقود، كانت كلتا الشركتين صريحتين ضد الاندفاع والتهور والتسرع في الخطوات إلى اعتماد كلي واسع النطاق للبطاريات الكهربائية. بصرف النظر عن تقنية الهيدروجين ، تعتقد BMW و تويوتا Toyota أنه لا يزال هناك مستقبل لمحركات الاحتراق.

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