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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 453 حصانا وتبدأ من 63 ألف دولار.. BMW M2 موديل 2023

BMW M2
BMW M2

أخيرًا كشفت  بي ام دبليو  البافارية عن الجيل الثاني من سيارتها الرياضية الكوبيه  BMW M2، حيث تلقت تصميمًا جديدًا لتمييزها عن باقي موديلات الفئة الثانية ، ولكن لا تكتفي الشركة الألمانية باختلاف الشكل فقط، بل زودتها بمجموعة نقل حركة قوية للغاية، على غرار كل السيارات التي تحمل شارة M التي توصف بي ام دبليو بأنه أقوى حرف في العالم، كناية عن ما تقدمه من منتجات لا تضاهى في الأداء العالي.

 

تحت غطاء المحرك في  بي ام دبليو  M2 الجديدة نجد محرك سداسي الأسطوامات  S58 المسؤول عن ضخ الطاقة للعجلات الخلفية. تنتج المطحنة المزدوجة ذات الشاحن التوربيني المزدوج سعة 3.0 لتر قوة 453 حصانًا (333 كيلوواط) ، وهو ما يعني زيادة 48 مهور عن M2 السابقة عليها، وتقدم 406 رطل قدم (550 نيوتن متر) من عزم الدوران. تقدم  BMW  محرك يدوي من ست سرعات بشكل قياسي في M2، وهناك اختيار لناقل الحركة M Steptronic الأوتوماتيكي من 8 سرعات من Drivelogic .

 

تستغرق M2 مع علبة التروس اليدوية ذات الـ 6 سرعات وقت للتسارع من نقطة السكون وحتى 60 ميل في الساعة 4.1 ثانية، يمكن للفئات المجهزة بناقل الحركة الآلي أن يقطع مسافة الـ  60 ميل في الساعة خلال 3.9 ثانية فقط. ستحد BMW السرعة القصوى للسيارة إلكترونيًا إلى 155 ميلاً في الساعة لكن تزداد السرعة إلى 177 ميلاً في الساعة مع حزمة M Driver الاختيارية. وتأتي قوة الإيقاف من فرامل أمامية من 6 مكابس و مكبس واحد في الخلف باللون الأزرق المعدني. اللون الأحمر اختياري.

 

جعلت BMW سيارتها M2 الجديدة موديل 2023 أطول من سابقتها  بـ 4.1 بوصة ، وأعرض 1.3 بوصة ، وأقرب إلى الأرض بـ 0.3 بوصة. قام صانع السيارات البافاري أيضًا بإطالة قاعدة العجلات بمقدار 2.1 بوصة ، مما يجعلها قاعدة عجلاتها أقصر بـ 4.3 بوصات من BMW M4.

 

يتميز الطراز M2 بشبكة تهوية عريضة مزدوجة وكبيرة تعطي شخصية مميزة للطراز، مع ثلاثة أقسام في الأنف السفلي للسيارة توفر هذه الفتحات مساحة كافية لتبريد وحدة نقل الحركة والمكابح. يتميز الجزء الخلفي بمصد جريء و دفيوزر أكثر جرأة يضم أنابيب العادم الرباعية في السيارة.

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بالنسبة للمقصورة الداخلية في بي ام دبليو M2 فهي تتميز بمقاعد رياضة من M مصممة لتكون عصرية مع شعار إم منحوت ومضيء على مسند الرأس وهو ما تقدمه الشركة لأول مرة. ستقدم BMW اختيار مقاعد من الكربون كخيار لأول مرة ، كجزء من حزمة الكربون، والتي تتضمن أيضًا سقف M Carbon الذي يقلل من وزن السيارة ويقلل من جاذبيتها المركزية. المقاعد الكربونية أخف بـ 24 رطلاً من المقاعد القياسية. توجد أيضا في الكابينة شاشتين بقياس 12.3 و 14.9 بوصة على لوحة العدادات.

 

ستنتج BMW سيارتها الجديدة 2023 M2 في مصنعها بمقر سان لويس بوتوسي في المكسيك، و تخطط لإطلاق السيارة الكوبيه الرياضية في سوق الولايات المتحدة بدءًا من أبريل العام المقبل، وعند وصولها ، سيبدأ سعرها من 63194 دولارًا.
 

BMW BMW M2 كوبية بي إم دبليو بي ام دبليو M2 bmw m4

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