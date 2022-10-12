كوبيه .. بي ام دبليو X2 موديل 2024 تظهر أثناء اختبارها

ظهرت صور لسيارة بي ام دبليو X4 الكروس أوفر ، والتي تتشابه مع سيارة X1 2023 في قاعدة العجلات والمسافات بين الباب الأمامي والعجلات والأقواس، ولكن في حقيقة الأمر الصور التي التقطت ليست لسيارة بي ام دبليو X4 الكروس أوفر وليس سيارة X1 2023، ولكنها في حقيقة الأمر سيارة بي ام دبليو X2 موديل 2024.

بي ام دبليو X2 موديل 2024

يجب فهم التشابه مع سيارات بي ام دبليو خصوصا أن شركة بي ام دبليو تختبر X3 المعاد تصميمها، بالإضافة إلي أن هناك نماذج أولية من سيارة بي ام دبليو X4 ستظهر قريبا، وبالتالي فأن السيارة التي ظهرت في الصور هي بي ام دبليو X2 والتي حصلت علي مظهر السيارات الكروس أوفر الكوبيه.

بي ام دبليو X2 موديل 2024

تظهر سيارة بي ام دبليو X2 موديل 2024 الكروس أوفر الكوبيه مزودة بشبك أمامي بارز، ومصابيح أمامية وخلفية مشابه لسيارة X1، ومشتت هواء أمامي، وزجاج أمامي يتدفق إلى سقف مائل، ومقابض أبواب متدفقة، و واجهة أمامية مستقيمة، وجناح خلفي بارز.

بي ام دبليو X2 موديل 2024

تسير سيارة بي ام دبليو X2 موديل 2024 على خطى X1، وستأتي سيارة بي ام دبليو X2 بشاشة منحنية تتكون من مجموعة أجهزة رقمية مقاس 10.25 بوصة، ونظام ترفيهي مقاس 10.7 بوصة.

بي ام دبليو X2 موديل 2024



تمتلك سيارة بي ام دبليو X2 موديل 2024 ميزة ملاحة الواقع المعزز، والمساعد الشخصي الذكي، والعديد من التقنيات المتقدمة ، وخلال الأشهر القادمة سنتعرف على المزيد بما في ذلك مواصفات المحركات.