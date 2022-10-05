متهم بالتزوير ..موظف أمريكي زور شيك لشراء سيارة BMW X6..تفاصيل

اتهم شخص يسمي داميون إيفانز يعمل في بنك Cambridge Trust في بوسطن في أمريكا، وكان يشغل منصب ما في خدمة العملاء داخل البنك وذألك ساعدة علي الحصول علي سيك بقيمة 65 الف دولار من اجل شراء سيارة بي ام دبليو X6 الـ SUV الجديدة كليا.

سيارة BMW X6

قام داميون إيفانز بكتابة شيك بقمة 65 الف دولار لتحقيق حلمة وشراء سيارة بي ام دبليو X6 وذألك في شهر يونيو في عام 2021 ، وتحصل علي الأموال وذهب بالفعل لشراء سيارة بي ام دبليو X6 ، ولكن تم كشف التزوير في نهاية الشهر الذى امتلك فيه السيارة وعند مواجه داميون إيفانز بالتزوير اعترف بالأمر قائلا " أنا فعلت ذألك عن طريق الخطأ "، وتم طرده من العمل في نفس اليوم .

سيارة BMW X6

ومن جانبه أوضح مكتب المدعي العام قائلا " أنه متهم بالاختلاس من أحد البنوك وإصدار شيك مزور، وهذه التهم تبدو خطيرة، وفقا للقانون في الولاية فإن اختلاس مثل هذا يحمل عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وكل ذلك من أجل سيارة بي ام دبليو X6".

سيارة BMW X6

والجدير بالذكر أن الملبغ الذى تحصل علية داميون إيفان لن يمكنه من شراء سيارة BMW X6 ، حيث يبلغ سعر X6 M50i أكثر من 89 ألف دولار، وX6 M سعرها يقترب من 114 ألف دولار .