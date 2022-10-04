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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW X5 موديل 2018 بـ مليون و 710 الف جنيه .. صور

سيارة BMW X5 موديل
سيارة BMW X5 موديل 2018

ينتشر في سوق السيارات المستعمل المصري  الكثير من إصدارات شركة بي ام دبليو التي تساعد المواطنين في  قضاء احتياجاتهم وتساعدهم علي التنقل بمنتهي السهولة بسبب المميزات وهيكل السيارة الذى تمتلكه إصدارات الشركة الألمانية ، ومن تلك الطرازات سيارة BMW X5 موديل 2018.

سيارة BMW X5 موديل 2018

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سيارة BMW X5 موديل 2018

المواصفات الفنية لسيارة BMW X5 موديل 2018

تحصل سيارة BMW X5 موديل 2018 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4400 سي سي ، ينتج قوه قدرها 450 حصان ، وعزم اقصي للدوران 650 نيوتن/ متر ، وتصل السرعة إلي العجلات عن طريق ناقل حركة مكون من 5 سرعات ، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 250 كم/ ساعة ، وتستهلك السيارة 10.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة ، وتصل السيارة إلي سرعة 100كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 5.0 ثانية .

سيارة BMW X5 موديل 2018

أطوال وأعراض سيارة BMW X5 موديل 2018

تقدم سيارة BMW X5 موديل 2018 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو ، الطول 4.886 مم ، والعرض 1.938 مم ، والارتفاع 1.762 مم، وطول قاعدة العجلات 2.933 مم، وسعة صندوق السيارة الخلفي 650 لتر .

سيارة BMW X5 موديل 2018

مواصفات السلامة والأمان في سيارة BMW X5 موديل 2018

تحتوي سيارة BMW X5 موديل 2018 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها ،نظام كشف حركة مجسم، و
ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق، ومساند رأس أوتوماتيك ، وحزمة التعليق التكيفية، ونظام أكياس هوائية متقدم، وAirbags، وإنذار لمنع السرقة، وقفل الباب التلقائي، ومساعد الفرامل BA، ومنبه النقطة العمياء، ومثبتات في الصندوق الخلفي، وفتح القفل التلقائي بحالة اصطدام، والتحكم الديناميكي للثبات، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، ونظام المساعدة على تسلق التلال، وتحكم نزول التلال، ومانع الحركة، ونداء طوارئ الذكي، وISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال، ومنبه مغادرة المسار أجهزة استشعار الاصطفاف أمامي و خلفي، وكاميرا خلفية، ومساعد لافتات المرور، ونظام التحكم بالانقلاب، ومشد حزام الأمان الواقي، ومحدد السرعة، وعرض مراقبة ضغط الإطارات، والتحكم في ثبات المركبة .

سيارة BMW X5 موديل 2018

المواصفات الداخلية لسيارة BMW X5 موديل 2018

تأتي مقصورة سيارة BMW X5 موديل 2018 بالعديد من التجهيزات والمميزات منها ، ضوء في الصندوق الخلفي
، ومسند للذراع في الوسط، وقفل مركزي، وCupholders ، ومقاعد خلفية قابلة للطي مع تقسيم، ومصابيح أرضية، ومسند ذراع المقعد الأمامي، وتبريد و تسخين مقاعد، وعتبة أبواب مضيئة، ومفتاح ذكي، ولوحة أجهزة القياس جلد، ومقاعد جلد، ومقود جلد، ومصابيح لقراءة الخرائط، وعرض المعلومات المتعددة، وسقف زجاج بانورامي، ومنافذ الطاقة، ومقود كهربائي، وفتحات مكيف خلفية، وحامل أكواب خلفية، وجيوب خلفية، ولوح واقي على عتبة السيارة، وضبط المقعد أوتوماتيك، وذاكرة المقاعد، وتعديل إمالة المقود، وجهاز كمبيوتر لقياس الأميال المتبقية نظراً للوقود، وجهاز لقياس عدد الأميال المقطوعة، ومرآة للتجميل، مصباح الترحيب.

سيارة BMW X5 موديل 2018

وتضم مقصورة سيارة BMW X5 العديد من وسائل الراحة منها ، مقبس 12V، والتحكم بالسرعة ، وتحكم الصوت على عجلة القيادة، ومرأة تعتيم أوتوماتيك، ومكيف أوتوماتيك ، ومدخل aux، وبلوتوث، وCD، وفرامل يد إلكترونية، ونظام عرض المعلومات، ودخول من غير مفتاح، ومسند ذراع ، وجهاز ملاحة، وعداد المسافات ، وزر تشغيل وإيقاف المحرك ، وراديو، ومساحات استشعار المطر، وتحكم مكيف خلفي، وجهاز صوت حساس للسرعة، وعرض درجة الحرارة، ومدخل USB.

المواصفات الخارجية لسيارة BMW X5 موديل 2018

تظهر سيارة BMW X5 موديل 2018 بشكل أنيق ومميز بسبب احتوائها علي ، زجاج أمامي عازل للصوت و الحرارة، ومصابيح أمامية تكيفية، ومصابيح أمامية أوتوماتيكية، وجهاز للتحكم بمدى الإضاءة للمصابيح الأمامي، وأنابيب العادم من الكروم، ومصابيح الانعطافات، وأضواء نهارية LED، ومريات جانبية للأبواب مع إشارة التفاف، وعادم مزدوج، ومريات الباب إلكترونية، ومصابيح للضباب أمامية و خلفية، وضوء يعمل كمؤشر لاستخدام الفرامل، ومصابيح أمامية LED، ومصابيح خلفية LED، وباب خلفي كهربائي، ونوافد كهربائية أمامية و خلفية، ومزيل الضباب للنافذة الخلفية، وممسحة خلفية، وسياج على السقف.

سيارة BMW X5 موديل 2018

سعر سيارة BMW X5 موديل 2018

يتراوح سعر سيارة BMW X5 موديل 2018 من مليون 710 الف جنيه ، ويصل إلي مليون 758 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

سيارة BMW X5 X5 موديل 2018 BMW X5 BMW X5 2018 BMW موديل 2018

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