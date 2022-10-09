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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كوبيه .. شاهد سيارة بي إم دبليو M4 CSL الرياضية موديل 2023

سيارة بي إم دبليو
سيارة بي إم دبليو M4 CSL 2023

كشفت شركة  بي إم دبليو عن صور سيارتها الجديدة بي إم دبليو M4 CSL موديل 2023 الكوبية الرياضية، حيث ان سيارة M4 CSL موديل 2023 ظهرت لأول مرة في شهر مايو الماضي .

 سيارة بي إم دبليو M4 CSL 2023 

تأتي سيارة بي إم دبليو M4 CSL موديل 2023 بوزن 109 كجم وذلك أقل من وزن سيارة M4 القياسية، وتم تخفيض وزن السيارة من خلال إضافة دعم أمامي مصنوع من الياف الكربون، وإزالة المقعد الخلفي، وتركيب فرامل من السيراميك الكربوني، واضافة عجلات مطروقة، ودعامات، وعزل صوتي خفيف الوزن، وتم تصنيع غطاء صندوق الأمتعة من ألياف الكربون، وتم تركيب عادم من التيتانيوم.

 سيارة بي إم دبليو M4 CSL 2023 

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 سيارة بي إم دبليو M4 CSL 2023 

تقدم سيارة بي إم دبليو M4 CSL 2023 بمحرك توربيني سداسي الأسطوانات سعة 3000سي سي، ينتج قوه حصانيه تصل الي 543 حصان، بزيادة تقدر بـ 40 حصان عن سيارة بي ام دبليو كومبتيشن M4، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.

 سيارة بي إم دبليو M4 CSL 2023 

تحتوي سيارة  بي إم دبليو M4 CSL 2023 علي مفاصل زيرو بلاي في أذرع التحكم، وقضبان مضادة للدحرجة، وارتفاع منخفض للركوب، ونظام تحكم في الجر، ومجموعة جنوط مقاس 19 بوصة .

 سيارة بي إم دبليو M4 CSL 2023 

جدير بالذكر إن شركة بي إم دبليو تعمل علي بناء 1000 سيارة فقط من M4 CSL، وسيبدأ سعرها في الولايات المتحدة من 139.900 دولار .

بي إم دبليو بي إم دبليو 2023 M4 CSL موديل 2023 M4 CSL 2023 CSL موديل 2023 الكوبية

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