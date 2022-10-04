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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

امتلكها سائق الفورمولا 1 ستيرلنغ موس.. قصة أغرب سيارة فقاعية من BMW

إيسيتا
إيسيتا

يتم عرض السيارة الفقاعية BMW Isetta 600 موديل عام 1957 للبيع في المزاد العلني ومن المتوقع أن تباع بسعر أغلى كثيرا من قيمتها الحقيقية لسبب وحيد وهو أنها كانت ملك لبطل العالم في الفورمولا واحد ستيرلنغ موس.

عرفت سيارة  BMW Isetta 600  موديل 1957 باسم "سيارة الفقاعة"، وهي نوع من السيارات صغيرة الحجم جدا التي تسع فردين فقط وتشبه فقاعة الصابون هي من ناحية التصنيف ليست سيارة بالمعنى المعروف بل دراجة رباعية العجلات وهي البديل رخيص الثمن للسيارات الكهربائية ومن أشهر السيارات الفقاعية في العالم هي "إيسيتا" المقدمة من العلامة التجارية البافارية "بي إم دبليو" وقدمتها الشركة لأول مرة في عام 1955.

امتلك أسطورة الفورمولا وان الراحل ، السير ستيرلينغ موس الفائز في  16 بطولة بالـ F1 الذي توفي عن عمر يناهز الـ 91 عاما بعد تاريخ حافل من العطاء والانجازات، سيارة إيسيتا  بي إم دبليو  600 استخدمها للتجول في أنحاء لندن وحتى علم ابنه إليوت القيادة من خلالها.

سيتم تقديم النموذج الهزلي الصغير لهواة اقتناء السيارات التحفة والنادرة في حدث مزاد السيارات الكلاسيكية في برمنغهام ومن المتوقع أن تجني أموال كثيرة ، حيث وضعت دار المزادات تقديراتها بين 50 ألف جنيه إسترليني إلى 60 ألف جنيه إسترليني.

سيتم بيع سيارة BMW Isetta 600 الصغيرة كجزء من حدث NEC Classic Motor Show خلال مزاد سيلفرستون للمزادات في 12-13 نوفمبر.

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تم بناء Isetta الميكرو ذات التصميم الإيطالي الخالص في عدد من البلدان، بموجب ترخيص وتشمل إسبانيا وبلجيكا وفرنسا والبرازيل وألمانيا ، والمملكة المتحدة وتشتهر بأبعادها الصغيرة بشكل لا يصدق والثلاث عجلات والباب الأمامي.

ظهرت العلامة التجارية الإيطالية Iso لأول مرة مع تقديمها نموذج لموديل عام 1953. ويبلغ طول إيسيتا  2.29 متر (7.5 قدم) وعرضها 1.37 متر (4.5 قدم) ، مما يجعلها واحدة من أصغر السيارات القانونية على الطرق على الإطلاق.

تأتي إيسيتا بوقة 9.5 حصان و محرك  236 سي سي ثنائي الأسطوانات يجلس خلف مقعد السائق، لم تكن هناك حاجة إلى غطاء محرك للسيارة يوجد فقط الباب الأمامي وهو ما يجعلها سيارة خطرة لأنه يزيد من مخاطر الاصطدام وجها لوجه بالمركبات الأخرى.

تم إنتاج إيسيتا في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، وكانت وقتها مثاليًا لسائقي السيارات الذين يريدون وسائل نقل رخيصة لمسافات قصيرة بشكل يومي واستمرت إيسيتا  بي إم دبليو  في أن تكون أحد أكثر سيارات المدينة نجاحًا وتأثيرًا على الإطلاق.

نظرًا لشكلها البيضاوي ونوافذها الشبيهة بالفقاعات ، أصبحت تُعرف باسم "سيارة الفقاعة" ، وهو مصطلح استخدم لاحقًا ليشمل مجموعة واسعة من المركبات المماثلة.

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