العد التنازلي بدأ.. 100 يوم على أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم

يبدأ الثلاثاء العد التنازلي لمئة يوم على انطلاق كأس العالم 2026 النسخة الأكبر في تاريخ البطولة التي ستستضيفها ثلاث دول في آن واحد الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ومع قرب صافرة البداية يزداد حماس الجماهير لمتابعة نجوم العالم في منافسة استثنائية على أعلى منصة في كرة القدم.

نظام جديد وفرص أوسع

نسخة 2026 ستكون الأكبر من حيث عدد الفرق والملاعب، مع مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة موزعة على 12 مجموعة يتأهل أوائل ووصافيو المجموعات بالإضافة إلى أفضل 8 فرق من أصحاب المركز الثالث ما يمنح مزيدًا من الفرص والتشويق للجميع.

مشاركة عربية قياسية

أسفرت القرعة عن مواجهة قوية للمنتخبات العربية:

الجزائر والأردن في المجموعة العاشرة مع بطلة العالم الأرجنتين وتعتبر مشاركة الأردن تاريخية للمرة الأولى، والجزائر تعود بعد غياب نسختين.

المغرب في المجموعة الثالثة مع البرازيل، وتونس في المجموعة السادسة مع هولندا واليابان.

قطر تواجه كندا وسويسرا ومصر في المجموعة السابعة مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

السعودية في مجموعة قوية مع إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر، بينما قد ينضم العراق لمجموعة نارية مع فرنسا والسنغال والنرويج حال تأهله من الملحق.

مجموعات كأس العالم 2026

المكسيك – جنوب أفريقيا – كوريا الجنوبية – الفائز من المسار الرابع بالملحق الأوروبي

كندا – الفائز من المسار الأول بالملحق الأوروبي – قطر – سويسرا

البرازيل – المغرب – هايتي – اسكتلندا

الولايات المتحدة – باراجواي – أستراليا – الفائز من المسار الثالث بالملحق الأوروبي

ألمانيا – كوراساو – كوت ديفوار – الإكوادور

هولندا – اليابان – الفائز من المسار الثاني بالملحق الأوروبي – تونس

بلجيكا – مصر – إيران – نيوزيلندا

إسبانيا – الرأس الأخضر – السعودية – أوروجواي

فرنسا – السنغال – الفائز من المسار الثاني بالملحق العالمي – النرويج

الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن

البرتغال – الفائز من المسار الأول بالملحق العالمي – أوزبكستان – كولومبيا

إنجلترا – كرواتيا – غانا – بنما

الملحق الأوروبي.. معركة من أجل المقاعد المتبقية

16 منتخبًا تتنافس على 4 بطاقات عبر 4 مسارات، أبرزها:

المسار الأول: إيطاليا × أيرلندا الشمالية / ويلز × البوسنة والهرسك

المسار الثاني: أوكرانيا × السويد / بولندا × ألبانيا

الملحق العالمي.. فرصة للقارات الأخرى

6 منتخبات تتنافس على مقعدين إضافيين: بوليفيا، الكونغو الديمقراطية، العراق، جامايكا، كاليدونيا الجديدة، سورينام، في مواجهات حاسمة لتحديد المتأهلين النهائيين إلى المونديال.

العد التنازلي بدأ.. ومونديال 2026 على أعتاب التاريخ

مع اقتراب انطلاق البطولة، يزداد الحماس العالمي لمتابعة نجوم الكرة في نسخة تاريخية، حيث تمتزج الإثارة داخل الملعب مع تجربة جماهيرية فريدة في ثلاث دول مختلفة، في أكبر حدث كروي في العالم.