ميني تبدأ مرحلة الاختبارات لـ aceman الكهربائية بالكامل

بدأت شركة MINI التابعة لـ "بي إم دبليو" البافارية في إجراء الاختبارات على سيارتها الجديدة "ميني Aceman"، وهي طراز جديد ينضم قريبا لمحفظة الشركة مصمم ليكون بين نموذج ميني هاتشباك ذات الثلاثة أبواب وسيارة ميني كونتري مان الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

من المقرر أن تشترك ميني ايسمان الكروس أوفر الكهربائية بالكامل موديل عام 2024 في دعائمها مع سيارة ميني هاتشباك الكهربائية بالكامل القادمة.

تكشف لقطات التجسس الأولية أن MINI Aceman سيتم تعديلها بصريًا عن النموذج المفهوم الذي تم عرضه في وقت سابق من هذا العام ولكن رغم ذلك مازلنا نرى الكثير من فلسفة ولغة التصميم المأخوذة من المفهوم و من لغة التصميم التقليدية التراثية الموجودة في سيارات MINI وتجعلها بشخصية وروح مميزة.

سيستخدم نموذج الإنتاج من ايسمان 2024 شكلًا مشابهًا للمصابيح الأمامية للمفهوم ، مع وجود حلقات الكروم حول مصابيح الإضاءة وإن كانت الكسوة التمويهية تغطي المصابيح، و تمامًا مثل المفهوم ، لا توجد شبكة تهوية مع وجود شبكة تهوية بها فتحات في الأسفل.

يبدو الزجاج الأمامي مائلًا بزاوية أكبر بكثير مما هو عليه في ميني هاتشباك الحالية و كانتري مان، ربما لأن Aceman سيتم تقديمه فقط مع مجموعة نقل كهربائية بالكامل ، مما يجعل الديناميكية الهوائية العالية أكثر أهمية، تم تصغير أقواس العجلات من المفهوم لنموذج الإنتاج.

من الجهة الخلفية، يمكننا أن نرى مصابيح الإضاءة تمتد إلى الأبواب الخلفية، لكن هذا مجرد تمويه لأن الأضواء الخلفية الحقيقية ستكون أصغر بكثير. في مكان آخر من الطرف الخلفي ، تبدو Aceman تقليدية إلى حد كبير، مع المصد الخلفي بتصميم بسيط إلى حد ما ولا يوجد سوى سبويلر في جناح السقف.

ستكون ميني ايسمان بديلا عن كانتري مان من حيث الحجم، وستشغل موقعا مهما في محفظة العلامة التجارية لأنها تسد فجوة في احتياجات الجمهور، حيث أعادت "ميني" مكان تموضع "كانتر مان" لتكون بحجم أكبر من السابق وبالتالي ستنمو في الحجم مع جيلها القادم إلى حوالي 4.5 متر، بينما Aceman ستكون أصغر قليلاً من كونتري مان المنتهية مدتها، وبطول يزيد قليلاً عن أربعة أمتار ، لكن الهندسة المعمارية الكهربائية بالكامل ستسمح بتحسين المساحة الداخلية مع تقديم راحة أكبر للركاب.

لم يتم الإفصاح عن كامل المواصفات الفنية لـ Aceman ، باستثناء استخدام السيارة لمنصة "ميني" الكهربائية الجديدة بالكامل والمسؤولة عن بناء سيارة ميني هاتشباك موديل 2023، وهو ما يعني أنه سيتم بناء Aceman في الصين.

استنادًا إلى التفاصيل المحدودة المعروفة بالفعل عن هذه المنصة الجديدة ، يمكن تقديم حجمين مختلفين للبطارية ومخرجين للطاقة. ستقدم المنصة الجديدة السيارة ذات المستوى الأساسي بقوة حوالي 180 حصانًا وبطارية تعمل بجهد 40 كيلووات في الساعة لنطاق يبلغ حوالي 190 ميلًا لكل شحنة ، في حين أن السيارة الأكثر قوة تأتي بقوة 215 حصانًا وبطارية تعمل بجهد 50 كيلو واط في الساعة مع نطاق تشغيل يصل إلى 250 ميلاً من مسافة كاملة. تكلفة.