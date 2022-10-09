اشتري مينى كوبر موديل 2020 بـ 495 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري للمستعمل علي العديد من أنواع السيارات المختلفة التي تناسب فئة الشباب، ومن تلك الإصدارات سيارة مينى كوبر موديل 2020 والتي تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك صغيره الحجم، حيث لاقت سيارة ميني كوبر قبول كبير لدي المواطنين المصريين لما تحتوي عليه من مميزات وتكنولوجيات حديثة .

مينى كوبر موديل 2020

المواصفات الفنية لسيارة مينى كوبر موديل 2020

تستمد سيارة مينى كوبر موديل 2020 قوتها من محرك 3 أسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوه قدرها 136 حصان، وعزم اقصي للدوران 200نيوتن/ متر، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي سرعة 100كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 9.2 ثانية.

مينى كوبر موديل 2020

مواصفات السلامة والأمان في سيارة مينى كوبر موديل 2020

تحتوي سيارة مينى كوبر موديل 2020 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، خاصية التحذير من الاصطدام الأمامي، نظام مراقبة وتنبيه السائق عند النعاس، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام التحذير عند مغادرة المسار، و وسائد هوائية لسلامة الركاب، ومكابح تلقائية عند حالات الطوارئ، ونظام الحماية من الانقلاب، وخاصية كشف المشاة للسائق، وأحزمة أمان لسلامة الركاب، بالإضافة إلي أن السيارة مزودة بأربعة وسائد هوائية لسلامة الركاب، وكاميرا لرؤية 360 درجة.

مينى كوبر موديل 2020

المواصفات الداخلية لسيارة مينى كوبر موديل 2020

تأتي مقصورة سيارة مينى كوبر موديل 2020 بالعديد من المميزات والتكنولوجيات منها، أضواء أوتوماتيكية، وعجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، وحساسات للركن الآمن، وخاصية التحكم التكيفي في السرعة، وشاشة عرض تعمل باللمس مقاس 6.5 بوصه، ومساعدة تتبع المسار بشكل صحيح، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ومقاعد أمامية قابلة للطي في ست اتجاهات بطريقة يدوية، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة، وعدادات قياسية للسرعة.

مينى كوبر موديل 2020

المواصفات الخارجية لسيارة مينى كوبر موديل 2020

تظهر سيارة مينى كوبر موديل 2020 من الخارج بشكل مميز وأنيق بسبب احتوائها على فوانيس ضباب أمامية، ومصابيح LED أمامية علي شكل دائري ، و مصابيح هالوجين أمامية، وحواف المصابيح الأمامية مصنعة من الكروم، وأضاءه خلفية، ومرايات جانبية تعمل بالضم الكهربائي، ومقابض أبواب مصنوعة من الكروم، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة.

مينى كوبر موديل 2020

سعر سيارة مينى كوبر موديل 2020

يتراوح سعر سيارة مينى كوبر موديل 2020 من 495 ألف جنيه، ويصل إلى 640 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.