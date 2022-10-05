اشتري مينى كانترى مان موديل 2013 بـ280 ألف جنيه.. صور

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات شركة ميني التباعة الأن لشركة بي ام دبليو منذ عام 2000 ، حيث أن سيارة ميني الأصلية تم صناعتها من قبل شركة المحركات البريطانية عام 1959 ، واحتلت هذه السيارات مكانة كبيرة لدي المصريين لما تتميز به السيارة من حجمها الصغير وأدائها القوي ، كما أن سيارة مينى كانترى مان هي نسخة رياضية من طرازات كنتريمان اطلقتها شركة ميني عام 2012.

سيارة مينى كانترى مان موديل 2013

المواصفات الفينة لسيارة مينى كانترى مان موديل 2013

تستمد سيارة مينى كانترى مان موديل 2013 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 218 حصان ، وعزم اقصي للدوران 260 نيوتن/ متر ، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات ، واقصي سرعة للسيارة 242 كم/ ساعة ، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 6.3 ثانية ، وتستهلك السيارة 7.9 لتر لقطع مسافة 100كم/ساعة .

سيارة مينى كانترى مان موديل 2013

أطوال وأعراض سيارة مينى كانترى مان موديل 2013

تقدم سيارة مينى كانترى مان موديل 2013 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو ، الطول 4312 مم، والعرض 1821 مم، والارتفاع 1559 مم، وطول قاعدة العجلات 2669 مم.

سيارة مينى كانترى مان موديل 2013

مواصفات السلامة والأمان في سيارة مينى كانترى مان موديل 2013

تحتوي سيارة مينى كانترى مان موديل 2013 علي العديد من وسائل الراحة والأمان منها ، نظام التحكم بالثبات، ونظام التحكم بتماسك العجلات، ونظام المساعدة على الكبح، ونظام توزيع ضغط المكابح، ونظام تثبيت السرعة، وخاصية تثبيت مقاعد الأطفال، وحساسات استشعار للركن، ووسائد هوائية ، وأحزمة أمان أمامية وخلفية .

سيارة مينى كانترى مان موديل 2013

المواصفات الداخلية لسيارة مينى كانترى مان موديل 2013

تأتي مقصورة سيارة مينى كانترى مان موديل 2013 بالكثير من التجهيزات منها ، مقاعد من الجلد، ومقود متعدد الوظائف، وزر تشغيل و إيقاف المحرك، ومسجل CD، ونظام ملاحة، ونظام بلوتوث، ومدخل USB ، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة ، وعداد رياضي منفصل أسود اللون، ومقود مصنع بخيوط بنفس لون الخطوط الخارجية للسيارة ، وكونسول وسطي مزين بعداد عرض السرعة الكبير الذي يحتوي على شاشة عرض للأنظمة الترفيهية والمعلوماتية، وأزرار للتحكم بنظام الموسيقي ، ونظام التكييف ، والتحكم بالنوافذ ، والتحكم في أقفال الأبواب، وحامل أكواب أمامي ، وجسر يمكن إضاءته بعدة ألوان تمتد للمقدمة للفصل بين المقاعد الأمامية والخلفية، وغطاء للنظارات الشمسية، وحاملة أكواب ، وحاملة للهواتف، وزجاج أمامي وخلفي يعمل بالكهرباء .

سيارة مينى كانترى مان موديل 2013

المواصفات الخارجية لسيارة مينى كانترى مان موديل 2013

تظهر سيارة مينى كانترى مان موديل 2013 من الخارج بشكل مميز وأنيق بسبب احتوائها علي ، غطاء محرك مزود بخطين ملونين وبأضواء أمامية بيضاوية محاطة بالكروم، وشبك أمامي عريض بالون الأسود وصداد أمامي رياضي يحتوي على ثلاث فتحات تهوية ، وأضواء ضباب دائرية أمامية ، وأضواء انعطاف تقع بجانب المرايات الانسيابية بلون مختلف عن لون السيارة ، وأضواء خلفية محاطة بالكروم مثبتة على الجوانب ، وباب صندوق أمتعة مدمج ذو جناح علوي صغير ، وصداد خلفي رياضي يحتوي على ناشر هواء ومخرجين عادم دائريين .

سيارة مينى كانترى مان موديل 2013

سعر سيارة مينى كانترى مان موديل 2013

تتوافر سيارة مينى كانترى مان موديل 2013 بسعر يبدأ من 280 الف جنيه ، ويصل إلي 314 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .



