تسلا تهدد عرش BMW ومرسيدس في مبيعات السيارات الفاخرة

تستمر تسلا في معدلات النمو بمعدل رائع، والآن تضع شركة صناعة السيارات نصب عينيها أن تصبح العلامة التجارية الأولى في العالم، وهذا يعني تخطي العملاقان الألمان BMW ومرسيدس، وستلعب المصانع الجديدة "جيجيا فاكتور" دورا رئيسيا في خطط تسلا لاحتلال للتفوق عليهما في عام 2023.

تم أنشاء المصانع الجديدة وأفتتحهما ايلون ماسك في عام 2022 بمدينة برلين الألمانية Giga Berlin ، ومدينة تكساس الأمريكية Giga Texas.

وفقًا لرويترز ، تعتقد تسلا أنها ستبني 495,000 سيارة من موديل 3/Ys في الربع الرابع من عام 2022، ويتوقع المحللون أن تقدم تسلا حوالي 1.4 مليون سيارة في المجموع في عام 2022 ، مع زيادة كبيرة في نهاية العام مع اقتراب Giga Berlin و Giga Texas من القدرة التشغيلية الكاملة.

و تضمن الترقيات المكثفة لمصنع تسلا الأصلي في الصين بمدينة شنجهاي الصينية Giga Shanghai استمرار نمو المبيعات، على الرغم من مشكلات سلسلة التوريد المستمرة في جميع أنحاء صناعة السيارات.

يعتقد العديد من المحللين أن تسلا ستسلم مليوني سيارة العام المقبل، مما يشير لاقتراب تسلا من مرسيدس وبي إم دبليو ، اللتين باعتا 2.1 مليون و 2.5 مليون سيارة على التوالي العام الماضي، إذا تمكنت تسلا من التغلب على الأخيرة ، فستصبح أكبر شركة لصناعة السيارات الفاخرة في العالم.

سيكون هذا إنجازًا مثيرًا للإعجاب ، لا سيما بالنظر إلى أن أكثر من 90 ٪ من مبيعات Tesla تأتي من الطراز 3 و Y وحده، وبالنظر إلى أن المحللين قللوا في كثير من الأحيان من تقدير قدرات إنتاج تسلا، فلا يمكن استبعاد الوصول إلى 2.5 إلى 3 مليون عملية بيع العام المقبل أيضًا.