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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي إم دبليو تضيف الألعاب إلى شاشات سياراتها بداية من عام 2023|تفاصيل

سيارات بي ام دبليو
سيارات بي ام دبليو

أعلن صانعو السيارات سابقا عن تثبيت شاشات أكبر في السيارات ولكنها تمتلك نفس مزايا الشاشات التقليدية، في حين أن هناك شركات أخري توجه إلي إضافة شاشات ككبيرة في سياراتها من اجل الألعاب ومن هذه الشركات شركة تسلا التي قامت بإضافة خدمة تسمي Passenger Play  في السنوات الماضية، وتسمح هذه الخدمة بلعب العاب الفيديو من خلال النظام الترفيهي المتواجد في السيارة، وبناء علي ذلك انضمت شركة بي ام دبليو مؤخرا إلي المنافسة ولكن بأعداد سيارات محدودة .

سيارات بي ام دبليو 

قامت شركة بي ام دبليو بعمل شراكة مع شركة وذلك لتقديم ألعاب من خلال شاشات سياراتها المنحنية، وسيتم تشغيل الألعاب بشكل مباشر داخل النظام الترفيهي التابع للسيارة وسيتم التحكم فيها من خلال الهواتف الذكية.

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سيتم تقديم أكثر من 185 لعبة تتضمن الألعاب الأتية، Let’s Cook Together وMega Monster Party وGoKartGo! Air !،8Bit Fiesta وBurning Rubber 5 Air والعديد من الألعاب غير الرسمية، وهناك العاب لن يتم أضافتها .

سيارات بي ام دبليو 

كما أن كل ما يتحاج الية صاحب السيارة للعلب هو هاتف ذكي ويتم توصيله بالشاشة عبر رمز الاستجابة السريع القابل للمسح الضوئي، ويؤدي مسح الرمز إلى إنشاء الاتصال بين الجهازين، مما يسمح للاعبين بالاستمتاع باللعب، وستقدم هذه الميزة في إصدارات سيارات بي ام دبليو موديل 2023.

سيارات بي ام دبليو 

والجدير بالذكر أن هذه ليست الدفعة الأولى من بي ام دبليو نحو تقديم الترفيه داخل السيارات هذا العام، حيث كشفت عن شاشة ضخمة مقاس 31 بوصة مزودة بـ Amazon Fire TV ظهرت في الفئة السابعة الجديدة من سيارات بي ام دبليو .
 

Passenger Play تسلا بي إم دبليو النظام الترفيهي Amazon Fire TV

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