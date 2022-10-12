سعر ومواصفات بي ام دبليو X2 موديل 2022 في السعودية

يحتوي سوق السيارات السعودي علي مختلف إصدارات السيارات موديل 2022 والتي تتماشي مع أذواق المواطنين السعوديين ومع احتياجاتهم ، وتحتوي تلك الطرازات علي العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي تواكب مستقبل صناعة السيارات ومن هذه الأنواع سيارة بي ام دبليو X2 موديل 2022.

بي ام دبليو X2 موديل 2022

المواصفات الفنية لسيارة بي ام دبليو X2 موديل 2022

تستمد سيارة بي ام دبليو X2 موديل 2022 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، ينتج قوه قدرها 189 حصان، وعزم اقصي للدوران 280 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك ، وسعة خزان الوقود 51 لتر، وسرعة السيارة القصوى 180 كم/ ساعة، وتستهلك السيارة 7.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 8.4 ثانية.

بي ام دبليو X2 موديل 2022

أطوال وأعراض سيارة بي ام دبليو X2 موديل 2022

تقدم سيارة بي ام دبليو X2 موديل 2022 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو، الطول 4.360مم، والعرض 1.824مم، والارتفاع 1.526مم، وقاعدة عجلات 2.670مم، وسعة صندوق السيارة 470 لتر .

بي ام دبليو X2 موديل 2022

مواصفات السلامة والأمان في سيارة بي ام دبليو X2 موديل 2022

تحتوي سيارة بي ام دبليو X2 موديل 2022 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، ABS نظام الفرامل المانعة للإنغلاق، ومساند رأس أوتوماتيك، ووسائد هوائية، ومنبه للنقاط العمياء، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، وISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال، ومنبه مغادرة المسار، وأجهزة استشعار للاصطفاف الأمامي والخلفي ، وكاميرا خلفية، وعرض مراقبة ضغط الإطارات، والتحكم في الجر.

بي ام دبليو X2 موديل 2022

المواصفات الداخلية لسيارة بي ام دبليو X2 موديل 2022

زودت مقصورة سيارة بي ام دبليو X2 موديل 2022 بالعديد من التجهيزات منها، مسند للذراع في الوسط

قفل مركزي، ومقاعد خلفية قابلة للطي مع تقسيم، ومسند ذراع للمقعد الأمامي، وعرض المعلومات المتعددة، ومقود كهربائي، وضبط المقعد أوتوماتيك، وتعديل إمالة المقود، أضواء محيطة، وتحكم في الصوت من خلال عجلة القيادة، وتكيف أوتوماتيك، وبلوتوث، وكمبيوتر يوضح المسافة و الوقود و متوسط السرعة، ودخول من غير مفتاح، وزر بدء التشغيل، ونوافد كهربائية أمامية و خلفية.

بي ام دبليو X2 موديل 2022

المواصفات الخارجية لسيارة بي ام دبليو X2 موديل 2022

تظهر سيارة بي ام دبليو X2 موديل 2022 من الخارج بشكل مميز وأنيق بسبب احتوائها علي، مصابيح أمامية أوتوماتيك، وأضواء نهارية، ومصابيح LED، ومرايا جانبية للأبواب، وإشارة التفاف، ومرايات الباب إلكترونية، ومصابيح للضباب أمامية و خلفية، ومصابيح خلفية LED، وفتحة سقف.

بي ام دبليو X2 موديل 2022

سعر سيارة بي ام دبليو X2 موديل 2022 في السعودية

تتوافر سيارة بي ام دبليو X2 موديل 2022 في السعودية بسعر 214.500 ألف ريال سعودي .