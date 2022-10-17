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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشه ماكان GTS في مواجهة بي ام دبليو X3 M

سباقات تنافسية
سباقات تنافسية

تتنافس العديد من السيارات القوية باختلاف انوعها، سواء من فئة السيدان الرياضية أو القياسية، أو من فئة الهاتشباك، أو السيارات الخارقة، بينما تظل فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من اكثر الاصدارات الممتعة على حلبات السباق التنافسية.

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حيث نشرت قناة CARWOW المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيدية عبر موقع YOUTUBE، تظهر من خلاله منافسة قوية بين النسخة الرياضية بي ام دبليو X3 M، وقرينتها من نفس الفئة بورشه ماكان GTS.

 

تمتلك النسختين العديد من القدرات الفنية القوية، إلى جانب التقنيات الداخلية، وانظمة التعليق المميزة، بالاضافة إلى اللمسات الخارجية التي تقدم على الطريقة الخاصة بكل صانع، وجاءت الاختبارات التنافسية بمجموعة من اللقطات ابرزها سباق التسارع، مع اختبار صعود التل وتجاوز المنحدرات.

 

القدرات الفنية للسيارة المشاركة بهذا السباق 

 

 

زودت السيارة بورشه ماكان GTS بمحرك سداسي الاسطوانات طراز V6، سعة 2900 سي سي مزودج التيربو، قادر على انتاج 440 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 550 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 7 سرعات بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

 

وتقدم السيارة بي ام دبليو X3 M بمحرك سعة 3000 سي سي مزدوج التيربو سداسي الاسطوانات ايضا، يمكنه ضخ قوة قدرها 510 حصانا، و 650 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد اوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الكلي مكون من 8 سرعات أوتوماتيكية.

 

 

شاهد .. مواجهة قوية بين بورشه ماكان GTS و بي ام دبليو X3 M

 

بورشه بورشه ماكان بورشه ماكان GTS بي إم دبليو بي ام دبليو X3 M سباق

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