738 حصانا.. بي إم دبليو تطلق XM بيرفورمانس بنهاية عام 2023

كشفت شركة بي إم دبليو عن اطلاق سياراتها XM بيرفورمانس ريد ليبل الـ SUV متعددة الاستخدامات الهجينية، وذلك للاحتفال بالذكري الـ 50 لتأسيس قسم M، وبالتالي فإن سيارة XM بيرفورمانس الـ SUV هي أول سيارة هجينية كهربائية كاملة الحجم.

بي إم دبليو تطلق XM بيرفورمانس

وبالنظر إلى سيارة XM ريد ليبل التي كشفت عنها بي إم دبليو M، فسيظهر أن السيارة تحتوي علي ملحقاتها خاصة، وتتمثل في المحيط الأحمر المرئي للشبك الأمامي المزدوج، ونوافذ الجانبية لـ XM.

وتظهر سيارة بي إم دبليو XM بيرفورمانس ريد ليبل الـ SUV متعددة الاستخدامات الهجينية، بجنوط فريدة من نوعها، ولمسات حمراء لربط كل شيء بها، لم تعرض بي إم دبليو مواصفات مقصورة XM ريد ليبل الداخلية حتي الأن، حيث انه من المقرر أن بي إم دبليو ستطلق XM بيرفورمانس بنهاية عام 2023

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بي إم دبليو تطلق XM بيرفورمانس

جدير بالذكر أن بي إم دبليو تعمل على زيادة إنتاج الطاقة المجمعة لسيارة بي إم دبليو XM بيرفورمانس من محرك ثماني الأسطوانات مزدوج توربيني، ومحرك كهربائي ينتج قوه من 644 حصان إلى 738 حصان، وعزم دوران يبلغ 800 نيوتن/متر ويصل إلي 1000 نيوتن/متر .