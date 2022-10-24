لو راجع من الإمارات .. سعر BMW X6 موديل 2022 | صور

تضخ شركة BMW عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، العديد من الطرازات المتنوعة داخل السوق الإماراتي، ومنها النسخة الشهيرة بي إم دبليو X6 موديل 2022، والتي تعد من أبرز الإصدارات التي تجمع بين الجانب الرياضي والمظهر الأنيق، إلى جانب امتلاكها العديد من التجهيزات الفنية والتقنية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات السيارة BMW X6 موديل 2022 بالسوق الإماراتي.

BMW X6 موديل 2022

زودت السيارة BMW X6 موديل 2022 بقدرات عالية التجهيز عبر محرك 8 سلندر سعة 4400 سي سي، قادر على انتاج 530 حصانا، و 750 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تصل السرعة القصوى لهذه النسخة إلى 250 كم/ساعة، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 4.3 ثانية.

BMW X6 موديل 2022

بينما حصلت ايضا الفئة الاولى xDrive40i BMW X6 موديل 2022 على محرك 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، يستطيع ضخ 340 حصانا، وعزم اقصى للدوران 450 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة دفع كلي أوتوماتيكي الاداء مثل الفئة السابقة، مع امكانية الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات خلال 5.5 ثانية.

BMW X6 موديل 2022

وتأتي السيارة BMW X6 موديل 2022 بجنوط رياضية مع تصميم هيكلي انيق، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.975 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 4.935 متر، بالاضافة إلى عرض 2.212 متر، إلى جانب مساحة تخزين خلفية عملاقة تتسع إلى 580 لتر، مع تمتعها بالعديد من التجهيزات، والتي تتعلق بوسائل الحماية وبرامج الرفاهية والتحكم.

BMW X6 موديل 2022

اسعار السيارة BMW X6 موديل 2022 في الامارات

الفئة الاولى xDrive40i BMW X6 موديل 2022 بقيمة قدرها 409.500 درهم.

الفئة الثانية xDriveM50i BMW X6 موديل 2022 بقيمة قدرها 574.500 درهم.