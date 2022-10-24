عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو راجع من الإمارات .. سعر BMW X6 موديل 2022 | صور

BMW X6 موديل 2022
BMW X6 موديل 2022

تضخ شركة BMW عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، العديد من الطرازات المتنوعة داخل السوق الإماراتي، ومنها النسخة الشهيرة بي إم دبليو X6 موديل 2022، والتي تعد من أبرز الإصدارات التي تجمع بين الجانب الرياضي والمظهر الأنيق، إلى جانب امتلاكها العديد من التجهيزات الفنية والتقنية.

بي إم دبليو تطلق سيارتها الجديدة بخلايا وقود الهيدروجين .. صور

بي إم دبليو تضيف الألعاب إلى شاشات سياراتها بداية من عام 2023|تفاصيل

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات السيارة BMW X6 موديل 2022 بالسوق الإماراتي.

BMW X6 موديل 2022

زودت السيارة BMW X6 موديل 2022 بقدرات عالية التجهيز عبر محرك 8 سلندر سعة 4400 سي سي، قادر على انتاج 530 حصانا، و 750 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تصل السرعة القصوى لهذه النسخة إلى 250 كم/ساعة، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 4.3 ثانية.

BMW X6 موديل 2022

بينما حصلت ايضا الفئة الاولى xDrive40i BMW X6 موديل 2022 على محرك 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، يستطيع ضخ 340 حصانا، وعزم اقصى للدوران 450 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة دفع كلي أوتوماتيكي الاداء مثل الفئة السابقة، مع امكانية الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات خلال 5.5 ثانية.

BMW X6 موديل 2022

وتأتي السيارة BMW X6 موديل 2022 بجنوط رياضية مع تصميم هيكلي انيق، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.975 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 4.935 متر، بالاضافة إلى عرض 2.212 متر، إلى جانب مساحة تخزين خلفية عملاقة تتسع إلى 580 لتر، مع تمتعها بالعديد من التجهيزات، والتي تتعلق بوسائل الحماية وبرامج الرفاهية والتحكم.

BMW X6 موديل 2022

اسعار السيارة BMW X6 موديل 2022 في الامارات 

 

الفئة الاولى xDrive40i BMW X6 موديل 2022 بقيمة قدرها 409.500 درهم.

الفئة الثانية xDriveM50i BMW X6 موديل 2022 بقيمة قدرها 574.500 درهم.

BMW BMW X6 موديل 2022 موديل 2022 السيارة BMW X6 موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول إصابة للأهلي في الموسم الجديد للدوري

التعليم تحذر من تداول جدول وهمي لامتحانات رابعة وخامسة ابتدائي على فيسبوك

مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان مباشر الآن 1-0 في الدوري

شوبير: تأجيل مبارة الزمالك أمام بيراميدز | تفاصيل

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 2-0 في الدوري

الدولار سيبلغ ذروة جديدة أسرع من المتوقع.. تحليل خطير من جولدمان ساكس

إجراءات البنك المركزي للحفاظ علي قيمة الجنيه أمام ارتفاع الدولار .. تعرف عليها

بيان من الديوان الملكي حول الحالة الصحية للأمير محمد بن سلمان

ترشيحاتنا

برج الحوت.. حظك اليوم 24 أكتوبر 2022 هتلاقي توأم روحك

ميدو يفجر مفاجأة : زكريا الوردي كان يستحق الطرد أمام سيراميكا.. والحكام بتترعب من الأهلي والزمالك

حسن شاكوش: هاني شاكر كان بيحسسنا إننا حشرات

وزير التعليم عبر فيس بوك: المدرسة هي الأساس.. ولا عزاء للدروس الخصوصية

3 طلاب يسرقون 59 قطعة اثرية من داخل متحف كلية اثار جامعة سوهاج

ميدو يفضح حالات التزوير في قطاعات الناشئين بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. سعر صادم لـ فستان منة شلبي في مهرجان الفضائيات العربية

فوائد خارقة لصحتك..3 أعواد من الكرفس على الريق

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة سريعة ومتكاملة

باروكة.. صفحة للشعر المستعار تصدم جمهور هنا الزاهد

فيديو

الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. الأحمر يصالح جماهيره والأبيض يسعى للثلاثية.. فيديوجراف

قسما بالله لم أتحدث كذبا.. تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ