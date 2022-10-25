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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق رسمي من الاتحاد الإسكندري على واقعة طرد محمود علاء

محمود علاء
محمود علاء

قال محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، إن الحكم وليد عبدالرازق، حكم مباراة الفريق الأخضر ضد الداخلية تسرع في طرد محمود علاء، مشيرًا إلى أنه يسعى لتخفيض سعر تذاكر مباريات الفريق على غرار ما فعله الزمالك.

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وقال مصيلحي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1"، مساء اليوم الإثنين، "لم تعجبني لقطة محمود علاء مع الحكم، فهو لاعب كبير ومحترم، وتهمني صورته، لكني أرى أن الحكم تسرع في إشهار البطاقة الحمراء للاعب بعد الإنذار، رغم أنه من الحكام الممتازين. محمود علاء الآن يلعب للاتحاد، وهو نادٍ كبير مثل الزمالك".

وأضاف "كان من المهم أن يشارك محمود علاء معنا في كل المباريات، سنخسره في المباراة المقبلة".

وفي سياق مختلف، قال مصيلحي "أتمنى أن أفعل مثل رئيس الزمالك وأخفض سعر تذاكر المباريات لجماهير الاتحاد السكندري، جماهير الفريق تستحق منا الكثير.

وشارك محمود علاء في فوز الاتحاد على ضيفه الداخلية بهدفين دون رد على استاد الإسكندرية في مباراة الجولة الثانية من المسابقة.

وتعرض محمود علاء للطرد عند الدقيقة 84 من زمن المباراة، حيث جاء الطرد في ثاني مباريات اللاعب بقميص زعيم الثغر.

وأشهر الحكم وليد عبدالرازق في البداية البطاقة الصفراء في وجه علاء، إثر تدخل خشن على لاعب الداخلية ، لكن علاء اعترض بشدة على قرار الحكم، ما دفع الأخير لإشهار البطاقة الحمراء.

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