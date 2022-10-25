الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة على طريق توشكى أبو سمبل جنوب أسوان

شهد طريق توشكى / أبوسمبل جنوب أسوان مساء الإثنين مصرع شاب، وإصابة 10 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، وتم التعامل مع المصابين وجثة المتوفى.

وجاءت أبرز الصور الأولى من موقع الحادث، كالتالي.

الصور الأولى لحادث أسوان

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق توشكى شمال شرق مدينة أبو سمبل السياحية بأسوان.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف؛ لنقل المصابين إلى مستشفى أبو سمبل الدولي لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، بينما تم نقل جثة المتوفى إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أسماء مصابي الحادث والمتوفى

وحصل " صدى البلد " على أسماء مصابي الحادث، والمتوفى، والمصابون هم:

1- إبراهيم. م. ع 36 سنة، كدمات متفرقة بالجسم.

2- علي. ح. ع 23 سنة، كدمات في الرأس.

3- محمد. ع. ح 25 سنة، كدمات في الجانب الأيمن.

4- محمد. م. ح 29 سنة، كدمات متفرقة بالجسم.

5- على. إ. أ 31 سنة، اشتباه كسر بالفقرات العنقية، وكدمات متفرقة بالجسم.

6- أبو الحجاج. ع. ع 24 سنة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

7- عبدالمنعم. إ. أ 28 سنة، اشتباه كسر في العمود الفقري.

8- حسين. ع 29 سنة، كدمات وجروح في الوجه.

9- ياسر. ح. م 36 سنة، اشتباه كسر في العمود الفقري.

10- شخص مجهول الهوية، في العقد الثاني من العمر تقريبا وفى حالة غيبوبة.

أما الجثة فهي لشخص يدعى: محمد. م. م.ط، يبلغ من العمر 16 سنة، وتم إيداعها في المشرحة.