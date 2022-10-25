القصة الكاملة لمصرع شخص وإصابة 11 في انقلاب سيارة بطريق توشكى أبوسمبل

فى كل يوم وساعة ولحظة نسمع ونقرأ ونشاهد حوادث متنوعة على الطرق السريعة والداخلية، والتى تحصد وتودى بحياة أرواح بعض الأبرياء من المواطنين، بجانب تعرض بعض آخر لإصابات متفرقة بالجسم، ويصرفون ما لديهم من أموال من الغالى والنفيس للصرف على علاجهم.

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " تفاصيل القصة الكاملة للحادث الذى شهده طريق توشكى / أبوسمبل جنوب أسوان مساء أمس الإثنين والذى أدى إلى مصرع شخص ، وإصابة 10 أشخاص نتيجة إنقلاب سيارة ربع نقل، وتم التعامل مع المصابين وجثة المتوفى.

شهود عيان

الصور الأولى لحادث أسوان

وجاءت أبرز الصور الأولى من موقع الحادث كما تم عرضها عبر منصة " صدى البلد "، فيما أشار عدد من شهود العيان الذين نقلوا بعض التفاصيل المتعلقة بحادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق توشكى / أبوسمبل التى تعرضت للانحراف عن مسار الرئيسى على الأسفلت بطريق أسوان / أبو سمبل البرى نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق مما أسفر عن انجرافه على الطبان الخاص بالطريق ، وتعرضه للانقلاب بشكل محدد على احد جانبيه ، وهو ما أدى إلى مصرع شخص ، وإصابة 10 شخص أخر بإصابات متفرقة بالجسم ، وعلى الفور تم توافد سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وقامت بنقل جثمان الضحية فى الحادث ، وأيضاً المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى ، فيما قامت الأجهزة المختصة بالتعامل مع السيارة، ورفع آثارها من على الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المركبات والسيارات والحافلات.

وقد حصلت " صدى البلد " على أسماء مصابى ومتوفى الحادث، والمصابون هم إبراهيم. م. ع 36 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وعلي. ح. ع 23 سنة، والذى أصيب بكدمات في الرأس، ومحمد. ع. ح 25 سنة ، والذى أصيب بكدمات بالجانب الأيمن، ومحمد. م. ح 29 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وعلى. إ. أ 31 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات متفرقة بالجسم.

تنوع الإصابات

كما أصيب أيضاً أبوالحجاج. ع. ع 24 سنة، والذى أصيب بسحاجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعبدالمنعم. إ. أ 28 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود بالعمود الفقري، وحسين. ع 29 سنة، والذى أصيب بكدمات بالوجه وجروح بالوجه، وياسر. ح. م 36 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأخر مجهول الهوية يبلغ من العمر 30 سنة، وفى حالة غيبوبة، وجميعهم تم نقلهم إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، أما الجثة فهى لشخص يدعى محمد. م. م.ط يبلغ من العمر 16 سنة، وتم إيداعها في المشرحة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت الجهة المختصة لتولى التحقيق والتعرف على ملابسات الحادث.