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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يدافع عن ثلاثي فريق الكرة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

دافع المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن ثلاثي من نجوم فريق الكرة بالنادي، الذين يتعرضون لانتقادات من الجماهير.

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مرتضى منصور: تم صرف كافة مقدمات التعاقد لجميع اللاعبين.. تفاصيل

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وقال مرتضى منصور عبر شاشة قناة الزمالك، الإثنين، إن «الجماهير تنتقد عمر جابر من أول مباراة؛ لأنني من تعاقدت معه».

وأكمل: «عمر جابر لاعب كبير وضحى بـ 10 ملايين جنيه في بيراميدز؛ من أجل العودة لصفوف الزمالك».

وواصل: «حزين بسبب الجماهير التي تهاجم يوسف أوباما ابن النادي، وهي الفئة التي تسببت في فقدان محمود علاء الثقة في نفسه».

وشدد مرتضى على أن زكريا الوردي الذي لم يكن مقنعًا لجماهير الزمالك خلال مبارياته الأولى، قدم مباراة رائعة أمام سيراميكا، ووقف بالمرصاد أمام هجوم المنافس.

وأنهى تصريحاته: «أتمنى أن تساند جماهير الزمالك جميع لاعبي الفريق بلا استثناء».

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر المصري بالإمارات يوم الجمعة المقبل.

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