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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة ينتقد تدوينة كهربا: التحدي الأكبر عودتك للتشكيل الأساسي في الأهلي

صدى البلد

انتقد الإعلامي محمد شبانة، تدوينة محمود عبد المنعم كهربا التي نشرها أمس، والتي قال بأن علاقته مع النوم أصبحت أقوى من علاقاته مع الناس.


وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC،لم تعجبني تدوينة كهربا، التي كتب فيها أن عغلاقتي م النوم صارت أقوى من علاقاتي مع الناس، لأنه حتى ولو كان بشكل ساخر، لماذا تعطى للناس بأنك لديك حدوتة بايخة، لابد ان تشعر الناس بالإيجابية وليست السلبية.


وأكمل شبانة،إصرار كهربا على تخطي أزمته هو الذي سيمر به من الأزمة، الأهلي عاجلًا أم أجلا سيدفع غرامته، لكن كهربا لابد أن يستنفر حافز داخله، من أجل العودة  لمستواه وحجز مكان بقميص الأهلي،  وأن تثبت للناس بأنك تستحق دعم الأهلي لك.


وأتم شبانة، أسهل أمر هو سداد الأموال، الأصعب إثبات جدراتك باللعب أساسيًا مع الأهلي، عليك أن تضع أشياء إيجابية حتى يدعمك الجماهير ويقف بجوارك، كهربا عودته ستكون إفادة للأهلي والمنتخب والجميع ينتظر وصوله.

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