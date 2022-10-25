عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال | فرج عامر: ستاد هزاع بن زايد وشه حلو على الأهلي.. ودينا الشربيني تروج لفيلمها الجديد آخر دور

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

https://www.elbalad.news/5496941

فرج عامر: ستاد هزاع بن زايد وشه حلو على الأهلي دائما
علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن مباراة السوبر المصري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب في منشور: "استاد هزاع بن زايد في ابو ظبي دائما وشه حلو علي  الاهلي".

 

https://www.elbalad.news/5496970

قريبا.. دينا الشربيني تروج لفيلمها الجديد آخر دور
شاركت الفنانة دينا الشربيني، البوستر الرسمي لفيلمها الجديد آخر دور، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشوقت دينا الشربيني جمهورها لموعد طرحه، وكتبت: "قريباً" وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

 

https://www.elbalad.news/5497006

زينة تتغزل في نفسها على إنستجرام: أنا لذيذة أوي| شاهد
نشرت الفنانة زينة صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت زينة بإطلالة كاجوال، بچاكيت جلد أسود وبنطلون من ذات اللون، وعلقت: "أنا مش إنسانة كاملة لكن لذيذة أوي".

فرج عامر السوشيال ميديا دينا الشربيني استاد هزاع بن زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري

عنده مدير أعمال ويظهر بالقنوات بمقابل.. مفاجأة عن عامل "واقعة محل الكشري"

اشتري دلوقتي الجرام بـ753 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

بسبب مشهد بمسلسل المتهمة.. درة: جوزي قالي مش هنام جنبك تاني.. فيديو

سيغيب شهرا.. محمد معروف يبرر عدم طرد نجم الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

قبل العلاقة الحميمة.. هبة قطب تنصح الرجال بتناول هذه الأطعمة|تعرف عليها

أحمد موسى يكشف أسباب الدعوة للفوضى بهذا التوقيت: عاوزين سيناريو 28 يناير

بعد قرار إنشاء مؤشر الجنيه.. الدولار يتراجع بقوة عالميًا وهذا سعره الآن

ترشيحاتنا

أخبار العالم.. رئيس ألمانيا يتوجه إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة.. مقتل 4 فلسطينيين على يد الاحتلال

أخبار التوك شو | تحذير عاجل بسبب كسوف الشمس.. ومفاجأة عن سعر الدولار خلال الأيام المقبلة

هل العلاقة الزوجية عبر التليفون المحمول حرام؟.. الأزهر: النبي حذر منها

موسم الخير.. مراحل عصر الزيتون الأفضل صحيا بأرض الفيروز 

50 جنيها للمتر وتخفيض 25% لهذه الحالات.. قانون جديد لتقنين مخالفات البناء| تفاصيل

سعر عيار 24 اليوم 25-10-2022 في محلات الصاغة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. شاهيناز تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

المتعافون من كورونا أكثر عرضة للموت بجلطة مفاجئة| دراسة صادمة

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري

فيديو صادم.. نشطاء يشوهون لوحة سعرها 111 مليون دولار "بالبطاطس المهروسة"

فيديو

راغدة شلهوب: حلقة مرتضى منصور المثيرة للجدل وحنان شوقى الأكثر مشاهدة

كيف سيحافظ البنك المركزي على قيمة الجنيه أمام الدولار؟ فيديوجراف

خناقتي مع أحمد زكي.. إيناس الدغيدي: قلت له نجوميتك في الشارع

الكيلو بـ34 جنيها.. أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

اﻟﻤﺰﻳﺪ