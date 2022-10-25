موجز السوشيال | فرج عامر: ستاد هزاع بن زايد وشه حلو على الأهلي.. ودينا الشربيني تروج لفيلمها الجديد آخر دور

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

https://www.elbalad.news/5496941

فرج عامر: ستاد هزاع بن زايد وشه حلو على الأهلي دائما

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن مباراة السوبر المصري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب في منشور: "استاد هزاع بن زايد في ابو ظبي دائما وشه حلو علي الاهلي".

https://www.elbalad.news/5496970

قريبا.. دينا الشربيني تروج لفيلمها الجديد آخر دور

شاركت الفنانة دينا الشربيني، البوستر الرسمي لفيلمها الجديد آخر دور، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشوقت دينا الشربيني جمهورها لموعد طرحه، وكتبت: "قريباً" وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

https://www.elbalad.news/5497006

زينة تتغزل في نفسها على إنستجرام: أنا لذيذة أوي| شاهد

نشرت الفنانة زينة صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت زينة بإطلالة كاجوال، بچاكيت جلد أسود وبنطلون من ذات اللون، وعلقت: "أنا مش إنسانة كاملة لكن لذيذة أوي".