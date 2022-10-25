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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زينة تتغزل في نفسها على إنستجرام: أنا لذيذة أوي| شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة زينة صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت زينة بإطلالة كاجوال، بچاكيت جلد أسود وبنطلون من ذات اللون، وعلقت: "أنا مش إنسانة كاملة لكن لذيذة أوي".

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وتجتمع النجمة زينة مع النجم محمد رمضان، في مسلسل "العمدة" الذي انطلق تصويره الأسبوع الماضى للعرض في شهر رمضان المقبل 2023، ليكون أول الأعمال الرمضانية التي دخلت مواقع التصوير، وتستعد زينة لبدء تصوير دورها في العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، ليسجل "العمدة" التعاون الأول بين زينة ومحمد رمضان.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، ايمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم،فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.

وقدمت زينة مؤخراً مسلسل "الليلة واللى فيها" المكون من 6 حلقات والذى حقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته محمد شاهين، مطرب الراب أبى يوسف، سماح أنور، علاء مرسى، آلاء سنان، بكرى خالد، وليد حامد، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة في أول تعاون يجمعه بالنجمة زينة، وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق.

الفنانة زينة مسلسل الليلة واللي فيها موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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