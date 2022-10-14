ببنطلون لافت.. زينة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة زينة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت زينة في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنلون جينز فاتح أتسم بأنه ممزق من الركب، ونسقت معه تي شيرت باللون الأبيض مما منحها إطلالة عصرية و مواكبة لأحدث صيحات الموضة.

انتعلت زينة حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي باللون الأخضر، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زينة على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.