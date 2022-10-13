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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مصمم أزياء ينتقد فستان شيرين عبد الوهاب | لسبب غير متوقع

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفديدوهات الأنستجرام، بصورها خلال إحيائها حفلا غنائيا في اوبرا جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا.

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ظهرت شيرين عبد الوهاب  في الحفل بإطلالة من أختيار الإستايلست ياسمين رضا، حيث ارتدت فستانا أبيض طويلا اتسم بالنقاط دات اللون الأسود.
قد حمل فستان شيرين عبد الوهاب توقيع مصمم الأزياء رامي سلمون، اتسم فستان شيرين بالظهر المشكوف والقماش الشفاف المطرز.
علق اللبناني إيلي حنا، ناقد موضة في العالم العربي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، على فستان شيرين عبد الوهاب في حفل اوبرا جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا.
كتب إيلي حنا:" ما حبيت لا القماش ولا ال print ولا التصميم... الفستان كقماش و print اعطاني vibes قميص النوم... اما التصميم و تحديدا الجزء العلوي اعطاني vibes القماشة اللي كانت تحطها جدتي على التلفزيون."
تابع:" الفستان مش زابط ب ولا عنصر من عناصره و شيرين اخر فترة ستايلها متراجع جدا... شعرها و مكياجها حلوين.....و بعطي الاطلالة 3.5/10."
 

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