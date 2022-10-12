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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. صورا حذفتها طليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

صدى البلد

أثارت أنباء قرب موعد زواج عمر كمال وندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي جدلا واسعا على مواقع التواصل الأجتماعي.

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تعتبر ندى الكامل من المشاهير  التي  كانت تحرص دوما على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهاتالأنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات في مختلف المناسبات.

لكن قامت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي بحذف الكثير من الصور فور أنباء زواجها من الفنان عمر كمال،  وهو ما أثار التساؤلات بينمتابعيها على موقع التواصل الأجتماعي.

تثير  طليقة الفيشاوي دائما الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الإطلالات الجريئة و الملفتة التي تظهر بها فهي تعتمد علىالتصميمات الأنثوية والغير تقليدية في الكثير من الأحيان.

ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
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