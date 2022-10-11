بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. 10 صور أثارت الجدل لطليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول قرب موعد زواج عمر كمال وندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي.

تعتبر ندى الكامل من المشاهير التي تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الإطلالات التي تظهر بها فهي تميل إلى اختيارالأزياء الجريئة والملفتة للأنظار مما عرضها في الكثير من الأحيان للهجوم بالأخص عند ظهورها ب الفساتين الملفته على السجادة الحمراء.

تحرص ندى الكامل على التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء، حيث تتنوع بين الكاجوال و الكلاسيكو فساتين السهرة الملفتة التي كانت تظهر بها في مختلف المناسبات.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على تسريحات الشعر و صيحات المكياج الملفتة و الجريئة في الكثير من الأحيان.

ندى الكامل

ندى الكامل

ندى الكامل

ندى الكامل

ندى الكامل