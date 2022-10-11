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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رقم خرافي.. سعر جمبسوت أنغام يثير الجدل| شاهد

أنغام
أنغام

حرصت الفنانة أنغام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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ظهرت أنغام في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذا أكمام مكشوفة باللون الفوشيا الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

قد بلغ جمبسوت أنغام ٢٩٠ يورو أي ما يقرب من ٦٠٠٠ ألف جنيه مصري، مما أثار الدهشة بين متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أنغام على حضلات شعرها القصير البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

أنغام

 

أنغام إطلالة أنغام إطلالة الفنانة أنغام أنغام تثير الجدل جمبسوت أنغام

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