بهاف ستومك.. سارة سلامة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت سارة سلامة في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت قميصا أسود ذا أكمام مكشوفة واتسم بأنه كشف عن بطنها، مع بنطلون واسع من نفس اللون.

انتعلت سارة سلامة حذاء أبيض مسطح باللون الأبيض مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، و قد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

سارة سلامة

سارة سلامة

سارة سلامة