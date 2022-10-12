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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدرها التريند .. شاهد أبرز إطلالات شيرين عبد الوهاب المثيرة للجدل

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وتعتبر شيرين من النجمات اللاتي تخطف الأنظار في مختلف المناسبات.

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وأثارت شيرين عبد الوهاب، جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، وبالأخص بعد انفصالها عن الفنان حسام الحبيب، حيث ظهرت شيرين عبدالوهاب بزيادة وزن ملحوظة، مما عرضها للانتقاد من قبل متابعيها على السوشيال.

وظهرت شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الماضية، بمجموعة من الفساتين المتنوعة وغير التقليدية التي انتقدها البعض قائلين: إنها غيرمناسبة مع زيادة وزنها.

وتحرص شيرين عبد الوهاب ، على تنسيق الإكسسورات والمجوهرات المتناسقة مع إطلالتها، ولكنها لم تبالغ و تعتمد على القطع الصغيرةوليس الكبيرة الملفتة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد شيرين عبد الوهاب على تسريحات الشعر  و صيحات المكياج التي تتناسب مع وجهها و تبرز عن جمالها.

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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