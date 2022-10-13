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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش بالسن.. نجوى كرم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

نجوى كرم
نجوى كرم

حرصت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت نجوى كرم في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع توب احمر و نسقت معهما جاكيت انيق باللون الأسود، وتميزت الإطلالة بانها منحتها إطلالة عصرية مواكبة لأحدث صيحات الموضة.

أنتعلت نجوى كرم حذاء رياضي مسطح باللون الأسود مع حقيبة متوسطة الحجم بنفس اللون، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نجوى كرم على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

 

نجوى كرم
نجوى كرم
نجوى كرم
نجوى كرم
نجوى كرم
نجوى كرم
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