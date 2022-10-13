أنيقة وراقية.. الملكة رانيا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفديدوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت الملكة رانيا في الصور بإطلالة أنيقة وراقية، حيث ارتدت جيبة باللون الأبيض و مزينة بنقوشات الورد المبهجة مع توب بنفس اللون و نسق معهما جاكيت باللون الأحمر.

أنتعلت الملكة رانيا حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأحمر، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات مما زاد من جاذبيتها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت الملكة رانيا على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.