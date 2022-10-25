سيف زاهر: فيريرا يوجه تحذير شديد اللهجة لنجم الزمالك.. تفاصيل

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تحذيرات البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمغربي زكريا الوردي، لاعب خط وسط الفريق.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»، إن «فيريرا، وجه تحذير شديد اللهجة إلى الوردي، بسبب عصبيته الشديدة في المباريات الأخيرة، والتي كان أخرها أمام سيراميكا كليوباترا، حيث كان سيتعرض للطرد».

وأضاف سيف زاهر :«فيريرا، أكد لـ زكريا الوردي، أن عصبيته ستكلف الفريق الكثير»، متابعا: «المدرب البرتغالي طالب اللاعب بالهدوء وعدم الانفعال في المباريات المقبلة».



وأشار سيف زاهر : «زكريا الوردي، لم يقدم حتى الأن أوراق اعتماده للجمهور، من الممكن أن اللاعب يحتاج بعض الوقت للتأقلم مع الفريق، فهناك بعض اللاعبين يأخذون وقت للتأقلم مع فرقهم الجديدة.