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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس مستريح المواد الغذائية 4 أيام لاستيلائه على 20 مليون جنيه بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم حبس  "مستريح المواد الغذائية" 4 أيام علي ذمة التحقيقات للاستيلائه على مبالغ مالية تقدر بـ 20 مليون جنيه، من الأهالى بزعم توظيفها، بقرية بلقينا التابعة لمركز المحلة الكبرى.

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وتعود الأحداث،  عندما تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من بعض الأهالى وعددهم ٣٦شخص من قرية بلقينا مركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، بقيام شخص يدعى " ع . ال "، بالأستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ ٢٠ مليون جنيه، مقابل توظيفها فى تجارة المواد الغذائية.

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وأكدوا الضحايا، أن المتهم أوهمهم بامتلاكه عدد من مصانع "جبنه وبن ورنجه"، للإيقاع بهم، وقام بالحصول منهم على مبالغ مالية بشيكات بنكية، مقابل توظيفها، بفائدة ٢٠% شهريا، إلا أنه لم يفى بوعده، ورفض رد المبالغ المالية للشاكين، ثم فر هارباً.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه واتخاذ الإجراءات القانونية، لعرضه على النيابة العامة.

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