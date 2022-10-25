حبس مستريح المواد الغذائية 4 أيام لاستيلائه على 20 مليون جنيه بالمحلة

قررت نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم حبس "مستريح المواد الغذائية" 4 أيام علي ذمة التحقيقات للاستيلائه على مبالغ مالية تقدر بـ 20 مليون جنيه، من الأهالى بزعم توظيفها، بقرية بلقينا التابعة لمركز المحلة الكبرى.

وتعود الأحداث، عندما تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من بعض الأهالى وعددهم ٣٦شخص من قرية بلقينا مركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، بقيام شخص يدعى " ع . ال "، بالأستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ ٢٠ مليون جنيه، مقابل توظيفها فى تجارة المواد الغذائية.

وأكدوا الضحايا، أن المتهم أوهمهم بامتلاكه عدد من مصانع "جبنه وبن ورنجه"، للإيقاع بهم، وقام بالحصول منهم على مبالغ مالية بشيكات بنكية، مقابل توظيفها، بفائدة ٢٠% شهريا، إلا أنه لم يفى بوعده، ورفض رد المبالغ المالية للشاكين، ثم فر هارباً.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه واتخاذ الإجراءات القانونية، لعرضه على النيابة العامة.