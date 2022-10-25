اليوم.. جنازة 10 أشخاص من أسرة واحدة بحادث تصادم في المحلة الكبرى

تشيع اليوم جنازة 10 أشخاص من أسرة الواحدة من أبناء مدينة المحلة بمحافظة الغربية لفظوا أنفاسهم الأخيرة بحادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بنطاق طريق "جمصة - المنصورة" أمام كوبري شرنقاش أثناء عودتهم من رأس البر .



كما تحدد الجنازة للضحايا عقب أداء صلاة الظهر من مسجد دار السلام بمنطقة المنشية الجديدة بنطاق حي ثان المحلة بمشاركة أسر وأقارب وزملاء الضحايا .



وافادت مصادر مقربة من الأسرة أن الضحايا هم الشيخ رجب درويش و أمل بديع أبو شادى وعائشة رجب درويش وفريدة محمد أحمد وعمار رجب درويش وحبيبه انس علاء الصاوى وغزل انس علاء الصاوى ورؤي انس علاء الصاوى وصفيه السعيد القط وصفاء خالد رجب درويش.



الجدير بالذكر أن رحيل أبناء الأسرة الواحدة أوجع قلوب أسر وعائلات مدينة المحلة الكبري.