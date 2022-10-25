عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. جنازة 10 أشخاص من أسرة واحدة بحادث تصادم في المحلة الكبرى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تشيع اليوم جنازة 10 أشخاص من أسرة الواحدة من أبناء مدينة المحلة بمحافظة الغربية لفظوا أنفاسهم الأخيرة بحادث  تصادم ميكروباص بسيارة نقل بنطاق طريق "جمصة - المنصورة" أمام كوبري شرنقاش أثناء عودتهم من رأس البر .

txt

وكيل صحة الغربية: تشغيل قسم العلاج الطبيعى بمركز صحة أسرة شبرابابل بالمحلة


كما تحدد الجنازة للضحايا عقب أداء صلاة الظهر من مسجد دار السلام بمنطقة المنشية الجديدة بنطاق حي ثان المحلة بمشاركة أسر وأقارب وزملاء الضحايا .

txt

تحصين 33 ألف رأس أغنام في الغربية


وافادت مصادر مقربة من الأسرة أن الضحايا هم الشيخ رجب درويش و أمل بديع أبو شادى وعائشة رجب درويش وفريدة محمد أحمد وعمار رجب درويش وحبيبه انس علاء الصاوى وغزل انس علاء الصاوى ورؤي انس علاء الصاوى وصفيه السعيد القط وصفاء خالد رجب درويش.


الجدير بالذكر أن رحيل أبناء الأسرة الواحدة  أوجع قلوب أسر وعائلات مدينة المحلة الكبري.

الغربية محافظة الغربية 10 أشخاص أسرة واحدة حادث تصادم المنصورة المحلة تصادم ميكروباص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري

اشتري دلوقتي الجرام بـ753 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

وفاة فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما

بسبب مشهد بمسلسل المتهمة.. درة: جوزي قالي مش هنام جنبك تاني.. فيديو

سيغيب شهرا.. محمد معروف يبرر عدم طرد نجم الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

قبل العلاقة الحميمة.. هبة قطب تنصح الرجال بتناول هذه الأطعمة|تعرف عليها

بعد قرار إنشاء مؤشر الجنيه.. الدولار يتراجع بقوة عالميًا وهذا سعره الآن

أحمد موسى يكشف أسباب الدعوة للفوضى بهذا التوقيت: عاوزين سيناريو 28 يناير

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية: غلق وتشميع 42 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية

ترشيحاتنا

أمطار رعدية وتقلبات..الأرصاد الجوية تحذر من طقس تلك الساعات

ذروتها بهذا الموعد.. البحوث الفلكية تحذر المواطنين من كسوف الشمس اليوم

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الإمارات | صور

وفاة فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما

وفاة المحامي الكبير فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما

تفاصيل اغتيال الجيش الإسرائيلي والشاباك قائد عرين الأسود بنابلس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. شاهيناز تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

المتعافون من كورونا أكثر عرضة للموت بجلطة مفاجئة| دراسة صادمة

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري

فيديو صادم.. نشطاء يشوهون لوحة سعرها 111 مليون دولار "بالبطاطس المهروسة"

فيديو

راغدة شلهوب: حلقة مرتضى منصور المثيرة للجدل وحنان شوقى الأكثر مشاهدة

كيف سيحافظ البنك المركزي على قيمة الجنيه أمام الدولار؟ فيديوجراف

خناقتي مع أحمد زكي.. إيناس الدغيدي: قلت له نجوميتك في الشارع

الكيلو بـ34 جنيها.. أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

اﻟﻤﺰﻳﺪ