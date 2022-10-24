ربطوا أيديه ورجليه..القصة الكاملة للتخلص من موظف على يد شقيق زوجته وصديقه في الغربية

جريمة مأساوية في الغربية.. هنا مدينة المحلة المحلة الكبرى التابعة لـ محافظة الغربية، وداخل أحد المخازن تم العثور على جثة موظف بالمحليات في حي أول المحلة، ولتشابك علاقات المجني عليه وبسبب عمله، كانت دائرة البحث كبيرة، خاصة أنه عثر على جثة المجني عليه مخنوقاً.

العثور على جثة بها آثار خنق في المحلة الكبرى

لتبدأ أجهزة البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، عملية البحث والتنقيب عن الجاني، وبعمل التحريات حول الواقعة، وتفريغ الكاميرات بمحيط موقع الحادث، وتتبع خطوات المجني عليه الموظف، تم تحديد الجاني.

وتبين أن وراء الجريمة شخصين، المتهم الأول هو شقيق زوجة المجني عليه والمتهم الثاني صديقه، وبإعداد الأكمنة، تم القبض على المتهمين.

خلافات أسرية سبب التخلص من موظف المحلة الكبرى

وكشف المتهم الأول"م.ن"48 سنة أنه حاول كثيرا تصفية الخلافات بين شقيقته( زوجة المجني عليه)، وزوجها الضحية، لافتا بقوله "العجوز الراحل كان كثيرا ما يتسبب في ضغوط نفسية لزوجته ومعايرتها علي العشرة وظروف أسرية طوال فترات زواجه منها، الأمر الذي دفعني للانتقام منه بعدما تطاول علي شخصي حال تواجدنا داخل مخزن مجاور لمنزل الأسرة ومحل عمله بديوان حي أول المحلة" .

وأفاد المتهم الأول خلال أقواله بالتحقيقات بقوله "شقيقتي ليس لها تدخل في مقتله وهي بعيدة تماما عن أي خلافات معه ولكن ظروف معيشية تسببت في زيادة الخلافات الأسرية طوال الأشهر الماضية ".

الخنق مصير موظف المحلة الكبرى على يد شقيق زوجته

بينما أشار المتهم الثاني، "محمود.س" 46 سنة، أمام جهات التحقيق "والله احنا ندمنا على اللي عملته مع صاحبي ضد زوج أخته والشيطان زين لينا التخلص منه بسبب كثرة الخلافات مع شقيقة صاحبي واللي دفعته للدخول في أزمات نفسية عصيبة وتوتر في علاقتها مع زوجها".

وأضاف المتهم الثاني، "وثقنا جسده من يديه وقدميه بالحبال فأراد الضحية مقاومتي، فتخلصنا منه بخنقه من رقبته بسبب كثرة الخلافات الأسرية وربنا يسامحنا ويرحمه".

تشييع جثمان موظف المحلة الكبرى

وشيع المئات من الأسر والعائلات بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، جثمان العجوز المجني عليه، ويدعى "هشام السمسار" موظف بحي أول المحلة في مشهد جنائزي مهيب حتي مثواه الأخير بمقابر الأسرة بطريق الدائري "المنصورة _ المحلة" بعدما قتل خنقا علي يد شقيق زوجته وزميله بسبب خلافات أسرية.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطار من المقدم خالد عامر مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود إخطارا إلي شرطة النجدة حول بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مخزن مجاور لمنزلة بمنطقة البندر بدائرة قسم أول المحلة.

كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم أول المحلة وقوات الشرطة السرية والنظامية وتبين العثور على جثة مسن داخل مخزن مجاور لمنزلة بدائرة القسم.

كما نجح رجال البحث الجنائي بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وكشف غموض العثور على جثة المدعو "هشام .ا"، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة.

و تضمنت عملية البحث التي أجراها رجال المباحث، الاستماع لأقوال شهود عيان من المواطنين الذين عثروا على الجثة، لكشف غموض الحادث.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط المباحث الجنائية من ضبط شقيق زوجة الضحية وزميله لتورطهما في قتله خنقا بسبب خلافات أسرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.