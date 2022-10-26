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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| عشان تبيعه بسعر عالي.. إزاي تحافظ على بطارية الآيفون بنسبة 100٪؜.. وإزاي تغير رقم واتساب بدون ما تفقد بياناتك

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

تسريبات تكشف قدرات فائقة لهواتف iQOO 11 الرائدة من فيفو

 

كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تستعد لإطلاق هواتفها العملاقة iQOO 11 من الفئة الرائدة ، حيث من المقرر أن تصدرها نهاية شهر ديسمبر القادم أو مع بداية العام المقبل 2023 ، وستضم الهواتف عددا من الإمكانات الفائقة تجعلها تدخل المنافسة مع أفضل هواتف أندرويد.

 

لو اشتريت آيفون جديد.. كيفية نقل بياناتك من على هاتفك القديم


يشكل نقل البيانات من هاتف آيفون لآخر مشكلة معقدة بالنسبة للبعض، حيث يتطلب ذلك عددًا من الخطوات المحددة، التي قد لا يكون بعض المستخدمين مُلمون بها بشكل جيد، الأمر الذي يوقعهم في ارتكاب الأخطاء التقنية التي قد تفقدهم بياناتهم.


اعرف إزاي تغير رقم واتساب WhatsApp بدون ما تفقد بياناتك

 

أصبح تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp عنصرا مهما في حياتنا اليومية، حيث يعتبر وسيلة أساسية للتواصل مع الأهل والأصدقاء، وذلك زملاء العمل، نظرا لشعبيته الواسعة التي تخطت 2 مليار مستخدم على مستوى العالم.


طريقة عمل إعادة تشغيل الآيفون بسبب الـ "تهنيج"


كثيراً ما يتعرض أصحاب الهاتف الذكي الأشهر فى العالم “آيفون” لحالة توقف فجأة عن العمل “تهنيج”، لأن البطارية داخلية فلا يمكن فصل الهاتف إجبارياً، مما يعيق عملية استخدام الهاتف، ولكن مع هذه الحيلة ستتمكن من إعادة تشغيل هاتفك سريعاً ومباشرة استخدامه بكل أريحية.

 

عشان تبيعه بسعر عالي.. إزاي تحافظ على بطارية الآيفون بنسبة 100٪؜

 

يعاني الكثيرون من مستخدمي هواتف آيفون من انخفاض البطارية الخاصة بهم، خاصة إذا انخفضت البطارية في وقت قليل من الاستخدام، في مدة لا تتعدى 6 أشهر، أو سنة، الأمر الذي يسبب مشكلة كبيرة إذا قررت بيعه يوما ما.

 

بقدرات كاميرا أسطورية.. هواتف vivo X90 تنافس سامسونج وشاومي

 

تستعد شركة فيفو الصينية لإطلاق هواتفها المميزة vivo X90 خلال الفترة المقبلة، مع عدد من القدرات التصويرية الفائقة، حيث كشفت أحدص التسريبات أن الكاميرا التي ستصدر بها الهواتف ستنافس قدرات الكاميرا في هواتف سامسونج وشاومي.

 

عرض لا يتكرر.. آيفون 11 جميع الألوان بـ 6050 جنيها فقط

 

هل صادفت من قبل عرض شراء آيفون 11 جديد بـ 6050 جنيهاً فقط ؟ بالطبع الإجابة ستكون لا، فمع هذا العرض الجنوني سيمكنك اقتناء أي لون تفضله من هاتف iPhone 11 بأقل من نصف سعره فعلياً، فهذا المبلغ مع إرتفاع أسعار الهواتف الذكية عالمياً لن يعطيك سوي هاتف من الفئة المتوسطة.

 

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