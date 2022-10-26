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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف قدرات فائقة لهواتف iQOO 11 الرائدة من فيفو

تسريبات تكشف قدرات
تسريبات تكشف قدرات فائقة لهواتف iQOO 11 الرائدة من فيفو

كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تستعد لإطلاق هواتفها العملاقة iQOO 11 من الفئة الرائدة ، حيث من المقرر أن تصدرها نهاية شهر ديسمبر القادم أو مع بداية العام المقبل 2023 ، وستضم الهواتف عددًا من الإمكانات الفائقة تجعلها تدخل المنافسة مع أفضل هواتف أندرويد. 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هواتف iQOO 11 الرائدة ستضم هاتفين رئيسيين هما iQOO 11 للنسخة الرئيسية، وهاتف iQOO 11 Pro للنسخة الأكثر تميزا، حيث ستحصل الهواتف على أداء جبار بفضل المعالج الذي ستعمل به. 

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وستأتي هواتف فيفو iQOO 11 الرائدة بشاشة كبيرة مسطحة مقاومة للمياه والغبار من نوع E6 AMOLED  قياس 6.78  بوصة، ،مع معدل تحديث متغير 144 هرتز في الثانية، وجودة 2K ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع تقنية + HDR10 .

 

وستقدم هواتف فيفو iQOO 11 الرائدة  كاميرا رئيسية GN5  دقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا عريضة الزاوية دقة 13 ميجا بيكسل، مع كاميرا تليفوتوجرافية دقة 12 ميجا بيكسل،  مع كاميرا أمامية  دقة 16 ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

وستعمل هواتف فيفو iQOO 11 الرائدة  بمعالج من نوعQualcomm Snapdragon 8 من الجيل الثاني من شركة كوالكوم الأمريكية، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 و  12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين داخلية 128 و 256 و 512 جيجا بايت. 

 

وستحتوى هواتف فيفو iQOO 11 الرائدة على بطارية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، الأمر الذي يساعد على شحن الهاتف بنسبة 80 % في وقت قصير، كما ستعمل الهواتف بواجهة المستخدم OriginOS للسوفت وير ،مع نظام التشغيل Android 13.

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