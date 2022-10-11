الأقوى والأسرع.. هاتف جديد من فيفو يقلب الأسواق

كشفت تسريبات، عن مواصفات جبارة لهاتف فيفو الرائد iQOO Neo 7 والذي سيتم تدشينه خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن يحصل الهاتف على تقنيات رائدة وتحسينات كبيرة تجعله ينافس أفضل هواتف الأندرويد الموجودة في السوق.

وظهرت مواصفات هاتف فيفو iQOO Neo 7 على منصة Geekbench التي كشفت عن عدد من المفاجآت التي سيأتي بها الهاتف منها أنه سيكون الأسرع على الإطلاق باحتوائه على ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا بايت رام، بالإضافة إلى معدل شحن بقوة 120 واط، وفقا لـ GSMArena.

وسيأتي هاتف فيفو iQOO Neo 7 الرائد بشاشة كبيرة منحنية مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED قياس 6.78 بوصة، ،مع معدل تحديث متغير من 1 - 120 هرتز في الثانية، وجودة + FHD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع تقنية + HDR10 .

وسيقدم هاتف فيفو iQOO Neo 7 كاميرا رئيسية بمستشعر من نوع IMX766V من شركة سوني اليابانية دقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر للماكرو دقة 8 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية دقة 32 ميجابكسل مع فلاش LED .

وسيحتوى هاتف فيفو الرائد iQOO Neo 7 على بطارية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، الأمر الذي يساعد على شحن الهاتف بنسبة 80 % في حوالي 20 دقيقة.

وسيعمل هاتف فيفو iQOO Neo 7 بمعالج من نوع + MediaTek Dimensity 9000 من شركة ميديا تيك، وسرعة تبلغ 3.20 جيجا هرتز على النواة الأساسية Cortex-X2، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجا بايت، مع نظام التشغيل Android 13.