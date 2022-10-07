للشباب والفئة المتوسطة.. أفضل هاتف شاومي بسعر رخيص

تستهدف شركة شاومي الصينية إطلاق هواتف مخصصة للشباب والفئة المتوسطة ذات كفاءة عالية مع سعر رخيص، ومع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية يبحث الكثيرون عن هواتف تقدم لهم احتياجاتهم ولكن بأسعار مناسبة للغاية.

وتطلق شاومي دائما هواتف الفئة المتوسطة من خلال علامتها التجارية ريدمي، التي تضم عددا من الهواتف المميزة مع أسعار رخيصة، ومن الهواتف الجيدة التي تجمع بين الإمكانات والسعر يعد هاتف Xiaomi Redmi 10C واحدا منها، ونعرض فيما يلي سعره ومواصفاته :

مواصفات هاتف شاومى Xiaomi Redmi 10C

جاء هاتف شاومى Xiaomi Redmi 10C بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.7 بوصة ، وجودة عرض+ HD، ودعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع ثقب صغير في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع ألوان الرمادى، والأخضر و الأزرق.

ويقدم هاتف شاومى Xiaomi Redmi 10C كاميرا ثلاثية خلفية الأساسية بدقة 50 ميجابكسل وبميزة التثبيت البصري للصور (OIS) ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل مع مستشعر للعمق 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل.

ويحتوى هاتف شاومى Xiaomi Redmi 10C ، على بطارية عملاقة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط، عبر منفذ USB -C، وتقنية اتصال NFC وشبكة واى فاى Wi-Fi 6 ودعم Dolby Atmos.

ويعمل هاتف شاومى Xiaomi Redmi 10C ، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128 جيجابايت.

سعر هاتف شاومى Xiaomi Redmi 10C

ويبدأ سعر هاتف شاومى Xiaomi Redmi 10C في السوق المصري من حوالي 5 آلاف و 300 جنيه مصري.