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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مناسب للشباب والفئة المتوسطة .. تابلت جديد من شاومي بالأسواق

تابلت جديد من شاومي
تابلت جديد من شاومي هيقلب الأسواق ، صورة من Xiaomi

تستعد شركة شاومي الصينية إطلاق جهاز تابلت جديد للفئة المتوسطة والشباب بسعر رخيص ومواصفات جبارة، وذلك من خلال علامتها التجارية Redmi ريدمي، والتي تصدر معظم أجهزتها للمستخدمين بأسعار مناسبة للغاية. 

وبحسب موقع GSMArena فإن شركة شاومي سربت عددا من صور التابلت الجديد الخاص بها، عن طريق الخطأ، على موقعها الرسمي في الكويت Xiaomi Kuwait عبر موقع إنستجرام ، حيث يضم التابلت عددا من المواصفات المتميزة للغاية، منها أنه سيصدر بنسختين Wi-Fi و 4G.      

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ومن المتوقع أن يأتي تابلت شاومي القادم، من فئة Redmi Pad، حيث تشير التسريبات إلى أن التابلت سيحصل على عدد من الألوان المميزة منها الأخضر الفاتح والأبيض، مع خيارات متنوعة للذاكرة الداخلية، وكذلك ذاكرة الوصول العشوائي، مع نظام التشغيل Android 12،  وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI Pad 13 . 

تابلت شاومي القادم Redmi Pad 

وسيأتي تابلت شاومي Redmi Pad بشاشة من نوع LCD قياس 11.2 بوصة، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل،  مع جودة شاشة 2K، وقد يحتوي التابلت على مكبرات صوت رباعية مع بطارية تبلغ 7800 مللي أمبير مع شحن سريع 22.5 واط. 

Xiaomi accidentally posts image of Redmi Pad tablet, leaks point to Wi-Fi and 4G variants - comments
تابلت شاومي القادم Redmi Pad

وسيعمل تابلت شاومي القادم Redmi Pad بمعالج من نوع MediaTek MT8781 من شركة ميديا تيك التايوانية، مع نسختين مختلفتين، تضم النسخة الأولى  شبكة Wi-Fi، أما النسخة الثانية ستحصل على  4G LTE.

وسيبدأ سعر تابلت شاومي القادم Redmi Pad من حوالي  232 دولار أمريكي أو  72 دينار كويتي أى ما يعادل حوالي 4 آلاف و 520 جنيه مصري. 

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