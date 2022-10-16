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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمحدودي الدخل.. أرخص موبايل من فيفو بمواصفات جبارة

لمحدودي الدخل.. أرخص
لمحدودي الدخل.. أرخص موبايل من فيفو بمواصفات جبارة

يبحث الكثير من المستخدمين عن هاتف ذكي بإمكانات متميزة وسعر رخيص في المتناول، حيث أن أسعار الهواتف الذكية من الفئة الشبابية والرائدة تكون مرتفعة للغاية، ولا تناسب الكثير من المستخدمين، إلا أن هناك العديد من الهواتف التي تجمع بين المواصفات الجيدة والسعر الرخيص. 

 

ويعد هاتف  vivo Y15a من شركة فيفو الصينية واحدا من الهواتف الذكية التي تم إطلاقها مؤخرا ويتميز بسعر رخيص يناسب محدودي الدخل مع إمكانات جيدة في الشاشة والكاميرا والبطارية، وفيما يلي نعرض مواصفات وسعر  هاتف  vivo Y15a : 

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مواصفات هاتف فيفو vivo Y15a

 

وجاء هاتف فيفو vivo Y15a أتى بشاشة من نوع LCD بحجم 6.51 بوصة، مع ثقب للكاميرا السيلفى على قطرة ماء، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ودقة تبلغ x1600  720 وجودة + HD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للمياه والغبار، بالإضافة إلى تقنية الشاشة Halo FullView Display .  


ويقدم هاتف فيفو vivo Y15a  كاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.4 ، مع مستشعر لتصوير ماكرو بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.0 ، وآخر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي والتى تأتى بدقة 8 ميجابكسل.

 

ويعمل هاتف فيفو vivo Y15a ، بمعالج قوي من نوع Helio P35 SoC من شركة ميديا تيك ، يدعم تقنية الجيل الرابع للاتصالات 4G مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة الذاكرة الخارجية MicroSD، وتقنية Vivo Multi-Turbo 3.0.

 

ويحتوي هاتف فيفو vivo Y15a ، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 واط ، و منفذ Micro-USB، و Bluetooth v5.0 . 

 

سعر هاتف فيفو vivo Y15a

 

ويتراوح سعر هاتف فيفو vivo Y15a في السوق المصري من حوالي 3 آلاف إلى 4 آلاف جنيه . 

 

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