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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 1400 جنيه.. موبايل تاتش من نوكيا يبهرك بإمكاناته

بـ 1400 جنيه.. موبايل
بـ 1400 جنيه.. موبايل تاتش من نوكيا يبهرك بإمكاناته

تهتم شركات الهواتف الذكية بطرح هواتف رخيصة في فئة الـ 3 أو 4 آلاف جنيه لفئة محدود الدخل، ولكن ما لا يعرفه أغلب المستخدمين أن هناك هواتف ذكية موجودة في الأسواق بأسعار أرخص من هذه الفئة كما أنها تتمتع بإمكانات أساسية جيدة للغاية. 

 

ومن أرخص الهواتف الذكية الموجودة في الأسواق هو الإصدار الثاني من هاتف Nokia C1 أو  Nokia C1 2nd Edition والذي يعتبر سعره مفاجأة بالنسبة للكثيرين، كما يتميز بأنه يستطيع مقاومة الانحناء والالتواء والحرارة والرطوبة، وفيما يلي نعرض سعر ومواصفات الهاتف :

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ويأتي هاتف نوكيا Nokia C1 2nd Edition أو الإصدار الثاني Nokia C1 بشاشة من نوع IPS LCD بحجم 5.45 بوصة بجودة +HD ودقة 960×480 بكسل، مع حجم 154 جرام، مع لوحة من البلاستيك في الظهر والإطار.   

الإصدار الثاني لهاتف Nokia C1 المتحرك
هاتف نوكيا Nokia C1 2nd Edition

ويقدم هاتف نوكيا Nokia C1 2nd Edition كاميرا خلفية واحدة بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 بوصة، مع دقة HDR ، وجود فلاش ليد LED أحادي، وتصوير الفيديو بجودة 720 بيكسل، بجانب كاميرا أمامية مميزة لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.

 

ويعمل هاتف نوكيا Nokia C1 2nd Edition بمعالج من نوع Unisoc SC7731e ، مع معالج رسومات Mali-400 MP2 ، مع ذاكرة تخزين داخلية  بسعة 16 جيجا بايت مع 1 جيجا بايت رام لذاكرة الوصول العشوائي، كما يمكن للهاتف التعامل مع الصدمات والارتطامات اليومية.

هاتف نوكيا Nokia C1 2nd Edition


ويحتوي هاتف نوكيا Nokia C1 2nd Edition على بطارية متوسطة بسعة 2500 مللي أمبير، ومنفذ شحن microUSB، كما يعمل بنظام تشغيل Android 11 Go edition النسخة المخففة، 
كما يدعم مدخل السماعات التقليدي بقياس 3.5 مليمتر كما يدعم الراديو والبلوتوث وشبكة الواي فاي.

 

وبحسب الموقع الرسمي لنوكيا، فإن سعر هاتف نوكيا Nokia C1 2nd Edition في السوق المصري يبدأ من سعر 1400 جنيه مصري. 

 

 

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