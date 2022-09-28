لمحدودى الدخل.. موبايل تاتش من نوكيا هيغنيك عن كل الهواتف الغالية

مع ارتفاع الأسعار التي تشهدها الهواتف الذكية في الوقت الحالي، خاصة أسعار هواتف الفئة المتوسطة والرائدة، يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف عن هاتف ذكي بإمكانات جيدة يقدم له المتطلبات التي يحتاجها مع المحافظة على سعر رخيص.

ويعد هاتف نوكيا Nokia G20 واحدا من هذه الهواتف التي تتمتع بالجمع بين تقديم التكنولوجيا الأساسية التي يحتاجها نسبة كبيرة من المستخدمين مع سعر رخيص، حيث يتمتع الهاتف بكاميرا فائق الدقة مع بطارية عملاقة ومعالج جيد يتحمل الاستخدام الطويل، بالإضافة إلى شاش كبيرة

شاشة هاتف نوكيا Nokia G20

جاء هاتف نوكيا Nokia G20 بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، بدقة عرض HD+، مع نوتش على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية مع بصمة الإصبع والتعرف على الوجه.

هاتف نوكيا Nokia G20

كاميرا هاتف نوكيا Nokia G20

ويقدم هاتف نوكيا Nokia G20 كاميرا رباعية خلفية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الإتساع بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعرين لتصوير الماكرو والعمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

معالج وأداء هاتف نوكيا Nokia G20

ويعمل هاتف نوكيا Nokia G20 بمعالج Helio G35 من إنتاج شركة ميديا تيك، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت، والتي يمكن توسعتها من خلال microSD.

ويتميز هاتف نوكيا Nokia G20 على حصوله على 3 أعوام من التحديثات الأمنية الشهرية، التي تساعد على حماية بيانات المستخدمين، كما تقدم تحديثات تقنية عند حدوث الأخطاء الفنية في الهاتف.

هاتف نوكيا Nokia G20

بطارية هاتف نوكيا Nokia G20

ويحتوي هاتف نوكيا Nokia G20 على بطارية كبيرة بقوة 5050 مللى أمبير فى الساعة، والتي تستمر في العمل لمدة تصل إلى 3 أيام بدون حاجة للشحن.

سعر هاتف نوكيا Nokia G20 في السوق المصري

وبحسب الموقع الرسمي لنوكيا فإن هاتف نوكيا Nokia G20 في السوق المصري يبدأ من سعر 3 آلاف و 135 جنيه مصري.