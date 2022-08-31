نوستالجيا.. نوكيا رجعت موبايلاتها القديمة بنفس أسعار زمان 

أطلقت العلامة التجارية نوكيا المحببة إلى قلوب الجميع، هاتف جديد قابل للطي بنفس الشكل الذي كان عليه في الماضي.

ومن الواضح أن شركة HMD Global -المسئولة عن أعمال نوكيا- تعمل على إشعال الحنين إلى الماضي، حيث كشفت عن هاتف آخر في وقت سابق هذا الشهر تحت اسم Nokia 8120 4G ،و يتميز الهاتف أيضا بتصميم قلاب مبدع مع شاشة ثانوية مثل التصميم القديم المعتاد، وفقا لموقع "جيز مو شينا" التقني.

سعر ومواصفات هاتف Nokia 2660 Flip 4G

يأتي هاتف نوكيا Nokia 2660 Flip 4G مع شاشة رئيسية قياس 2.8 بوصة ودقة 320 × 340 بكسل، و شاشة ثانوية في الخارج بقياس 1.7 بوصة بدقة 160 × 128 بكسل، كما يوجد زر للطوارئ يتيح للمستخدمين الاتصال ب 5 من الأقارب والأصدقاء بسرعة في حالة حدوث أي ظرف طارئ.

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يتميز الهاتف الجديد من نوكيا بكاميرا خلفية 0.3 ميجا بيكسل مع وجود فلاش LED ، ويعمل هاتف Nokia 2660 Flip 4G بمعالج Unisoc T107 أحادي النواة بسرعة 1 جيجاهرتز، مقترنا ب 48 ميجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 128 ميجا بايت للتخزين الداخلي قابلة للتوسعة حتى 32 جيجا بايت عبر فتحة بطاقة microSD.

ويحزم هاتف نوكيا ببطارية قابلة للإزالة تبلغ سعتها 1450 مللي أمبير في الساعة، وتشتمل خيارات الاتصال الأخرى على Nokia 2660 Flip 4G بطاقة SIM ، ودعم 4G VoLTE و Bluetooth 4.2 ، كما يحتوي على مقبس سماعة رأس قياس 3.5 مليمتر وراديو FM لاسلكي ومشغل MP3.

يتوفر هاتف نوكيا الجديد Nokia 2660 Flip 4G بألوان الأسود والأحمر والأزرق، بسعر 4700 روبية هندية ( أي حوالي 1100 جنيه مصري فقط).