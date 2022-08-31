عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نوستالجيا.. نوكيا رجعت موبايلاتها القديمة بنفس أسعار زمان

نوستالجيا.. نوكيا
نوستالجيا.. نوكيا رجعت موبايلاتها القديمة بنفس أسعار زمان

أطلقت العلامة التجارية نوكيا المحببة إلى قلوب الجميع، هاتف جديد قابل للطي بنفس الشكل الذي كان عليه في الماضي.

ومن الواضح أن شركة  HMD Global -المسئولة عن أعمال نوكيا- تعمل على إشعال الحنين إلى الماضي، حيث كشفت عن هاتف آخر في وقت سابق هذا الشهر تحت اسم Nokia 8120 4G ،و  يتميز الهاتف أيضا بتصميم قلاب مبدع مع شاشة ثانوية مثل التصميم القديم المعتاد، وفقا لموقع "جيز مو شينا" التقني.

سعر ومواصفات هاتف Nokia 2660 Flip 4G

يأتي هاتف نوكيا Nokia 2660 Flip 4G مع شاشة رئيسية قياس 2.8 بوصة ودقة 320 × 340 بكسل، و شاشة ثانوية في الخارج بقياس 1.7 بوصة بدقة 160 × 128 بكسل، كما يوجد زر للطوارئ يتيح للمستخدمين الاتصال ب 5 من الأقارب والأصدقاء بسرعة في حالة حدوث أي ظرف طارئ.

نوستالجيا.. نوكيا رجعت موبايلاتها القديمة بنفس أسعار زمان 

يتميز الهاتف الجديد من نوكيا بكاميرا خلفية 0.3 ميجا بيكسل مع وجود فلاش LED ، ويعمل هاتف Nokia 2660 Flip 4G بمعالج Unisoc T107 أحادي النواة بسرعة 1 جيجاهرتز، مقترنا ب 48 ميجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 128 ميجا بايت للتخزين الداخلي قابلة للتوسعة حتى 32 جيجا بايت عبر فتحة بطاقة microSD.  

بـ 2000 جنيه بس.. موبايل تاتش من نوكيا فيه كل الإمكانيات اللي محتاجها

آيباد الغلابة.. تابلت من نوكيا بـ 3 آلاف جنيه ومواصفات جبارة

ويحزم هاتف نوكيا ببطارية قابلة للإزالة تبلغ سعتها 1450 مللي أمبير في الساعة، وتشتمل خيارات الاتصال الأخرى على Nokia 2660 Flip 4G بطاقة SIM ، ودعم 4G VoLTE و Bluetooth 4.2 ، كما يحتوي على مقبس سماعة رأس قياس 3.5 مليمتر وراديو FM لاسلكي ومشغل MP3. 

 

يتوفر هاتف نوكيا الجديد Nokia 2660 Flip 4G بألوان الأسود والأحمر والأزرق، بسعر 4700 روبية هندية ( أي حوالي 1100 جنيه مصري فقط).

نوكيا Nokia Nokia 2660 Flip 4G هاتف نوكيا أرخص هاتف أندرويد أفضل هواتف شركة نوكيا ارخص هواتف نوكيا اسعار هواتف نوكيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يتراجع الأهلي عن رحيل ريكاردو سواريش؟ شوبير يحسم الجدل

محدش من أهلى يحضر جنازتي.. القصة الكاملة لإنهاء فتاة بجامعة المنصورة حياتها بحبة الغلة

لفظ خارج.. هل يعاقب الأهلي أحمد عبد القادر على ما قاله ؟

استثنى مصطفى.. شوبير يوجه رسالة لوم وعتاب لـ سواريش

محدش يقول ماتت كافرة.. 5 رسائل قاسية من فتاة المنصورة قبل التخلص من حياتها

أفضل قرض بنكي بدون فوائد.. خد فلوسك وسدد براحتك

التانجو الأرجنتيني.. تطورات التعاقد مع مدير فني جديد لـ الأهلي.. تفاصيل

مفاجأة مدوية بشأن تجديد إبراهيم عادل مع بيراميدز

موضوعات متعلقة

هاتف جديد تاتش من موتورولا وبـ 3000 جنيه بس

Redmi تستعد لإطلاق هاتف أسطورة بسعر منخفض .. اعرف مواصفاته

بلوك بلوك بلوك..العالم يوجه ضربة أخرى إلى ترامب

خصم 5000 جنيه .. أكبر انخفاض لسعر هواتف سامسونج Galaxy S22

تحديث جديد في واتساب هيقلبه محل بقالة.. اعرف إزاي

رغم العقوبات الأمريكية.. هواوي تنجح في مبيعات تقدر بملايين الدولارات

فيفو تهدد عرش سامسونج و آيفون بهواتف خارقة وسعر رخيص

البدء في بيع أول هاتف آيفون بـ700 ألف جنيه.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شيكابالا مفاجأة الحلقة.. مومن زكريا ضيف إسعاد يونس في صاحبة السعادة

رئيس لكل المصريين.. السيسي يوجه بدعم مصاريف الملتحقين بالجامعات الأهلية

كان بيصورها.. بلطجي يعتدي بالضرب المبرح على زوجته لمدة 3 سنوات ببريطانيا

بتخفيضات تصل لـ70%.. التموين: فتح أبواب معرض أهلا مدارس بدءا من الغد

احذر.. الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة تصوير جثث الموتى ونشرها

التعبئة والإحصاء: انخفاض مستويات الإنجاب.. وخمس المواليد لم يكن مرغوبا فيهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة كندة علوش... كيفية تفادي الولادة المبكرة ؟

بعد إصابة ديانا هشام.. 3 طرق سريعة وفعالة للتخلص من الحروق

في عيد ميلادها الـ52 .. الملكة رانيا بإطلالة شبابية رفقة عائلتها| شاهد

شاهد.. عمرو عبد الجليل بشخصية نجيب الريحاني في الضاحك الباكي

فيديو

كريم الحسيني لـ صدي البلد : أخوض أولي تجاربي فى مجال الإخراج بـ الحب وتفاصيله .. وكتبت أعمالا تليق ب تامر حسني

تفاصيل مصرع اليوتيوبر أحمد ميرندا بالمقطم.. ووالدته تنهار في البث المباشر| فيديوجراف

القمح والسلع وعجز الموازنة.. رسائل وزير المالية للمواطنين/ فيديو جراف

قضية تاريخية ..أول سيدة تطلب زوجها في بيت الطاعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ