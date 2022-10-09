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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات هواتف فيفو الرائدة iQOO Neo 7 .. صور

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات هواتف فيفو الرائدة iQOO Neo 7

كشفت تسريبات عن عدد من المواصفات والصور الخاصة بسلسلة فيفو الرائدة iQOO Neo 7 والتي ستضم تقنيات متميزة للغاية، ستجعلها تنافس مع هواتف سامسونج و شاومي، حيث ستحصل السلسلة الجديدة على عدد من التحسينات والترقيات مقارنة بسابقتها العام الماضي. 

وبحسب موقع Gizchina فإن سلسلة فيفو iQOO Neo 7 ستضم تقنية الشحن السريع بمعدل 120 واط، مع بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن البطارية في وقت قليل لا يتجاوز 20 دقيقة. 

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سلسلة فيفو iQOO Neo 7

ومن المقرر أن تنطلق سلسلة فيفو iQOO Neo 7 في الصين أولا، ثم ستكون الهند مرحلة ثانية، ثم سيتم إطلاقها في الأسواق العالمية كمرحلة ثالثة بالنهاية، ومن المتوقع أن تحصل الهواتف على معالج Snapdragon 8 الجيل الثاني، الأكثر تميزا من شركة كوالكوم الأمريكية، مع دعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G . 

سلسلة فيفو iQOO Neo 7

وتشير التسريبات أن هواتف فيفو iQOO Neo 7 قد تقدم كاميرا رئيسية بمستشعر دقة 108 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر للماكرو دقة 8 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية  دقة 60 ميجابكسل مع فلاش LED .

سلسلة فيفو iQOO Neo 7

وستأتي هواتف فيفو iQOO Neo 7  الرائدة بشاشة كبيرة منحنية من نوع  AMOLED قياس 6.7  بوصة، ،مع معدل تحديث متغير من 10 - 120 هرتز في الثانية، وجودة + FHD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع تقنية + HDR10 ، ومقاومة للمياه والغبار. 

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