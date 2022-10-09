تسريبات تكشف مواصفات هواتف فيفو الرائدة iQOO Neo 7 .. صور

كشفت تسريبات عن عدد من المواصفات والصور الخاصة بسلسلة فيفو الرائدة iQOO Neo 7 والتي ستضم تقنيات متميزة للغاية، ستجعلها تنافس مع هواتف سامسونج و شاومي، حيث ستحصل السلسلة الجديدة على عدد من التحسينات والترقيات مقارنة بسابقتها العام الماضي.
وبحسب موقع Gizchina فإن سلسلة فيفو iQOO Neo 7 ستضم تقنية الشحن السريع بمعدل 120 واط، مع بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن البطارية في وقت قليل لا يتجاوز 20 دقيقة.
ومن المقرر أن تنطلق سلسلة فيفو iQOO Neo 7 في الصين أولا، ثم ستكون الهند مرحلة ثانية، ثم سيتم إطلاقها في الأسواق العالمية كمرحلة ثالثة بالنهاية، ومن المتوقع أن تحصل الهواتف على معالج Snapdragon 8 الجيل الثاني، الأكثر تميزا من شركة كوالكوم الأمريكية، مع دعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .
وتشير التسريبات أن هواتف فيفو iQOO Neo 7 قد تقدم كاميرا رئيسية بمستشعر دقة 108 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر للماكرو دقة 8 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية دقة 60 ميجابكسل مع فلاش LED .
وستأتي هواتف فيفو iQOO Neo 7 الرائدة بشاشة كبيرة منحنية من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة، ،مع معدل تحديث متغير من 10 - 120 هرتز في الثانية، وجودة + FHD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع تقنية + HDR10 ، ومقاومة للمياه والغبار.