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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تجهز مفاجأة.. هاتف جديد للفئة المتوسطة بكاميرا جبارة وسعر مناسب

سامسونج تجهز مفاجأة..
سامسونج تجهز مفاجأة.. هاتف جديد للفئة المتوسطة بكاميرا جبارة

تستهدف شركة سامسونج الكورية الجنوبية مستخدمي الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة والشباب، حيث تخصص عددا من الهواتف ذات أسعار مناسبة وتوفر إمكانات وتقنيات عالية لمستخدميها كبدائل لهواتف الفئة الرائدة التي لا يستطيع الكثيرون تحمل شرائها. 

 

وتحضر شركة سامسونج خلال الفترة القليلة المقبلة لهاتف Galaxy A54 المخصص للفئة المتوسطة والشباب بتصميم أنيق، ومواصفات كبيرة أبرزها الكاميرا والبطارية القوية والأداء ، مع سعر مناسب للغاية، وفقا لموقع Notebookcheck . 

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وسيأتي هاتف سامسونج القادم Galaxy A54 بشاشة عالية الدقة من نوع PLS TFT LCD، بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية مقاومة للمياه والغبار، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

 

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy A54 كاميرا خلفية رباعية تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل Sony IMX682 من سوني، وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 12 ميجابكسل  ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل، ومستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32  ميجابكسل للتصوير السيلفي، وإجراء مكالمات الفيديو، وبطارية سعة 5000 مللى أمبير. 

 

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy A54  بمعالج سامسونج من نوع Exynos 1380 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت رام، مع  سعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت، مع نظام التشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير One UI 5.1 .  

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