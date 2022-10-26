شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الأهلي يعاني من بعض الأزمات الفنية قبل مواجهة السوبر أمام نادي الزمالك، التي من المقرر أن تقام في الإمارات يوم الجمعة القادمة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "أكبر أزمات الأهلي تتمثل في الإصابات المبكرة التي ضربت الفريق الأحمر في بداية الموسم".

وأضاف :"الأهلي سوف يفتقد إلى خدمات محمد عبد المنعم بعد تجدد إصابته بكسر في الأنف، ونفس الأمر ينطبق على أليو ديانج الذي تعرض إلى مزق في العضلة الخلفية".

وتابع: "محمد عبد المنعم سوف يخضع إلى عملية جراحية عقب مواجهة القمة أمام الزمالك".

واختتم: "أليو ديانج سوف يحتاج إلى فترة تصل من 4 إلى 6 أسابيع وذلك من أجل العودة من جديد للمشاركة في المباريات".

وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى في السابعة مساء الجمعة القادمة باستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس في الموسم الماضي، بينما يلعب الأهلي باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.